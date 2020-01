A halálraítélt

Nem kell megijedni, nem véres krími következik, és lehet, hogy kivégzés sem lesz.

A Microsoft, már régebben bejelentette, hogy megszünteti a Windows 7 támogatását, ami most bekövetkezett. A média természetesen felfújta az ügyet, majdnem mindenütt lehetett olvasni a figyelmeztetéseket, miszerint a lehető leggyorsabban át kell állni a Windows 10-re, mert ha nem, akkor jönnek az óriási bajok stb. Szóval a jelképes halálraítélt, jelen esetben a szeretett, igaz sokszor szidalmazott Windows operációs rendszer egyik legkedvesebb gyermeke, akit ha nem is végleges pusztulás vár, de sokak szerint idő előtt nyugdíjba küldik.

A Windows idén ősszel lesz 37 éves, már felnőtt korban jár, és mondhatni az életmű sikertörténet. 1983. november 10-én, New-Yorkban, a Plaza Hotel egyik termében a Mircosoft vezetői bejelentették a Windows számítógépes operációs rendszer indítását. A rendszer kezdetben, a maihoz hasonlítva egyszerű volt, de már akkor elég jól működött, és a maga nemében forradalminak számított, a konkurenciaharcban is egyelőre győzedelmeskedik, bár az Apple szorosan a nyomdokában marad. Sokan talán nem is tudják, a Windows ötlete is tulajdonképpen az Apple egyik gépéből lett kifejlesztve.

Az operációs rendszereken állandóan dolgoznak, óriási fejlődésen mentek át, ma már a szupermodernek, az okostelefonokhoz hasonlóan, szinte mindent tudnak. Jómagam 1995-ben kezdtem számítógéppel dolgozni, akkor a Windows már 10 éve létezett (mert az indulás tulajdonképpen 1985-re maradt) még a 3,11 futott, de még abban az évben megjelent a Windows 95, aztán a 98, és így tovább. Az biztos, hogy a mi okos számítógépes zsenijeink, ahogy megalkotnak valamit, jelen esetben egy új számítógépes operációsrendszert,abban a pillanatban már döntenek is sorsáról, élhet 1-2 évet, de előfordulhat, hogy 5 évig, vagy talán 10 évig is húzhatja – attól függ, mennyire „életképes”, no és mennyire szereti a „környezete”, szóval a felhasználok. Az újakra szükség van, mert ha helyben maradnak, a konkurencia átveszi az irányítást, és a jövedelem zsugorodik! Ez a lényeg!

A Windows 7-es jól sikerült „gyermeke” a Windowsnak talán a legsikerültebb a Microsoft történetében, ezt bizonyítja, hogy sem az XP, de a Vista sem húzta sokáig, és még a Windows 8, és a most szaladó Windows 10-es mellett is a felhasználók egy jelentős százaléka a Windows 7-tel dolgozna tovább.

A helyzet nem annyira tragikus, hiszen használhatjuk tovább a rendszert. Működése nem lesz korlátozva, de frissítéseket, aktualizálást (updating) nem kapunk, és így a vírusok betörése sem lesz eléggé védhető, ezen a területen lehet a legnagyobb veszély. Személyes tanácsom erre vonatkozólag az lehetne, hogy az internetkapcsolatot nem kell állandóan tartani, csak akkor, ha erre feltétlenül szükség van.

Befejezésül két nagyon fontos kérdés. Miért kell a profit kedvéért a felhasználók, akik tulajdonképpen a tenyerükön hordozzák a Céget, egy sokkal rosszabb rendszer kedvéért, a régi jót feladják. Mert az biztos, hogy a Windows 10 sokkal gyengébb elődjénél. A másik probléma, hogy a végletekig itt sem tudunk elmenni. Az erőltetett fejlődés, az áruk, a használati cikkek ránk erőltetése már elérte a csúcspontot. A technikával meddig lehet elmenni? A benzinautót, a nyersolaj hiánya miatt, felcseréljük elektromos autókkal, de még senki nem tudja, honnan fogjuk a sok millió autónak a szükséges áramot előállítani. Az okostelefonok már nem tudom, hányadik generációja fut, de a valóságban a fejlődés csak minimális, miközben a cégek újabb és újabb magas árakkal, fantasztikus nyereségre tesznek szert. A Microsoft a világ első cégei között, sok milliárdos évi haszonnal zárja mindig az évet. Még ebben az évben egy új operációs rendszer jelenik meg majd az üzletekben, a Windows 10-est is majd gyorsan elfelejtjük. Meddig mehet ez még, hiszen a nyersanyag utánpótlással már most bajok annak, erre nem gondol senki ?

Hollai Hehs Ottó, Németország