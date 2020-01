Mennyibe kerül a gyerek?

Sok huzavona után (valljuk be, mi sem hittünk benne) az államfő kedden kihirdette a gyermeknevelési pótlék megkétszerezését előíró törvényt, és aláírta a kormány 2019/9-es számú sürgősségi rendeletét jóváhagyó törvényt kihirdető dekrétumot. Ez azt jelenti, hogy a törvény értelmében 300 lejre nő a 2 és 18 év közötti gyerekeknek járó gyermeknevelési pótlék összege, a kétévesnél kisebb, illetve a fogyatékkal élő gyerekek pedig 600 lejt kapnak, ami így is jóval kevesebb az európai átlagnál, ahol minimum 150 eurónyi támogatást nyújtanak gyermekenként a szülőknek. A jogszabály azt is előírja, hogy a gyermekpénz összegét kormányhatározattal évente emelhetik. A törvény a Hivatalos Közlönyben való kihirdetését követő hónap első napján lép érvénybe.





***





A teljes anyagot a Nyugati Jelen régiós napilapban olvashatják.

Az előfizetési feltételekről a 0257/280-751-es telefonszámon lehet érdeklődni.