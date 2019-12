Utolsó mohikánok?

Közel harminc évvel ezelőtt, mióta a multik betették lábukat a piacra, sorra szűntek meg a kis élelmiszerüzletek, s azóta valahogy kikopott az eladó és vásárló közötti közvetlenség és kommunikáció. Mióta csak berohanunk a szupermarketbe és lekapkodjuk a polcokról a sok fölösleges árut, amiről ott és akkor azt hisszük, létszükséglet, mióta vásárlási szokásainkat is befolyásolják tudatunk mélyére hatva, azóta elfelejtettük, hogy milyen is szóba elegyedni az eladóval, néhány baráti szót váltva. Ha nem gyakoroljuk, fogalmunk nincs, hogy milyen jó érzés beszélgetni, mert azt hisszük, ilyesfajta igényünk nincs, különben is sietünk, nem érünk rá.





***





