Sok-sok évnyi vakáció

Kedves fiatal rokonom, „ifjú barátom” ritkán látogathat. Pedig szívesen jön.

Leül mellém.

Oldja gubancos elektronikus ügyeimet, frissíti lomha internetemet, megmondja, hogy áll az arany világpiaci ára – nem vásárolok, el sem adhatok –, biztosítási ügyekről tájékoztat, megmagyarázza ki miért kapott az idén Nobel-díjat.

– Mi lenne, ha én oktatnálak egy keveset? Szórakozásból, játékosan. Vitatkozva.

– I am ready for this and I am looking forward to the debate.

– Mit mondtál?

– Készen állok a vitára.

– reskontó…

– ?

– ugorgyunk!

– ?

– Pósalaky…

– „a meg” ki volt?

– Bella kisasszony… Gyéres tanár úr..

– tűz… tűz…

– … pakkot kapott!

Bingó:

– Nyilas Misi pakkot kapott!

Megvan. „Légy jó mindhalálig”.

Már csak azt kellett tisztáznunk, hogy nem Gárdonyi, nem is Móra, hanem Móricz Zsigmond!

*

– Nézzünk egyet a világirodalomból. Egy olyan emlékezetpróbálót. Könyvet, amit olvashattam.

– Olvashattál, vagy olvastál? Kifogok rajtad.

– Nincs miért szégyenkeznem.

– 1860 nyara, Sloughi nevű schonner…

– ?

– Csak gyermekek vannak azon az orkántépte hajón. Csak gyermekek! Tizenöten a hajósinassal, Mokóval együtt.

Gordon, Briant, Doniphan… a Chairman intézetből…

Francia-barlang…

– Nem, ez nem mond semmit. Teljesen idegen.

– Akkor nem olvastad a könyvet. Film nem készült.

Jussunk el a szerzőhöz.

Sztrogof Mihály, dr. Antekirtt, Nemo kapitány…

– Megállás! Stop! Biztos vagyok: Verne Gyula – Jules Verne – ezeket olvastam, a filmeket is láttam. Remek dolgok, de ezt a könyvet hallomásból sem ismerem.

– Elképzelhető. Az események 1860-ban kezdődnek, a könyv 1888-ban született Deux ans de vacances (Kétévi vakáció).

A hajótörést szenvedett 15, nyolc és tizennégy év közötti angol, francia, amerikai diákfiú megkapaszkodása a kegyetlen éghajlatú szigeten, valahol Auckland közelében, példátlan kalandokra és helytállásra adott alkalmat.

Amikor 75 évvel ezelőtt olvastam a könyv egy rövidített ifjúsági kiadását, csak a kalandokra, az izgalmakra, a bátor és hős fiúkra figyeltem fel. Ma, amikor egy 2018-as 14. kiadás, második utánnyomás végére értem, mást, többet olvasok ki a könyvből.

Volt a fiúk között amerikai, francia, angol ellentét, gondosan előkészített kormányzóválasztás: erély volt és rend. Amikor dolgozni kellett, akkor nem volt egyenetlenkedés, mert a túlélés, a hazatérés reménye csak így alapozódhatott meg. Csak így vívhatták meg harcukat a gyilkos kalózokkal is.

Kiérződik a könyvből, hogy a kis telepen, a Francia-barlangban ugyanazon három nevelési elv szerint folyt az élet rendezése, mint a hajdani elit angol nevelőintézetekben.

– „Valahányszor valamitől nehézsége miatt visszariadsz, tedd meg!”

– „Ne szalaszd el az alkalmat, ha ésszerű erőfeszítésre vállalkozhatsz!”

– „Semmi fáradalmat ne tarts haszontalannak!”

A kérdés, ami ide kínálkozik:

– Hogy van az, hogy a sok tapasztalt, okos, képzett felnőtt, sorozatban kínálkozó vakációi során, uniókba, államokba, országokba, kisebb közösségekbe szerveződve nem tudja elérni azt, amit magukra hagyva, legalábbis Verne Gyula fantáziájában olyan sikeresen végrehajtottak a tizenéves gyerekek? Verne Gyula megvilágításában ezeknek a gyerekeknek egy része ismerte a vidék flóráját, faunáját, némi csillagászati ismerettel is rendelkezett.

Amikor a hajótöröttek visszaérkeztek családjaikhoz, „a kicsik már majdnem nagyok, a nagyok pedig úgyszólván férfiak voltak.”

És valamennyien jó emberek.

Új „vakáció” kezdődik: a 2020-as.

Lesz izgalom és kaland bőven.

Akad újabb Gordon, Briant és Doniphan?

Réhon József

Jules Gabriel Verne (1828–1905) – magyarul csak Verne Gyulaként emlegettük – francia író. Sorozatban kiadott regényeit a legtöbb magyar polgári család könyvespolcán megtalálhattuk.

A tudományos-fantasztikus irodalom kiemelkedő alakja, ifjúsági regényíró.

Regényei egy részét megfilmesítették, ma is játsszák: Sándor Mátyás, A dunai hajós, Nyolcvan nap alatt a Föld körül, Nemo kapitány, A 15 éves kapitány, Grant kapitány gyermekei, Menekülés a rejtelmes szigetről, Utazás a Föld központja felé…

A Kétévi vakáció csak könyv formájában érhető el.

Jókai megvallotta, hatottak rá Verne Gyula könyvei.

Az Így írtok ti-ben Verne-utánzat is szerepel.