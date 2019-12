Kinek a hatalmába adod életedet?

„Mert áron vétettetek meg, dicsőítsétek tehát Istent testetekben.” /1 Korintus 6, 20./

A birtoklási vágy az emberi természet része. Emberi világunk történelmében számtalan háború kiindulási mozzanata gazdasági okokra vezethető vissza. Napjainkban pedig egy féktelen gazdasági verseny öldöklő küzdelme vonul végig az egész világon. A bankok kegyetlen uralma elől nem tudnak menekülni a még látszólag biztos lábakon álló országok sem. A belső viszályoktól, háborúktól sújtott keleti országok népei egyre nagyobb számban indulnak a vélt boldogabb jövő elérésének érdekében az általuk „álomvilágnak” képzelt Nyugat felé. Az embercsempészek, kihasználva a zűrzavart, tömegével szállítják Európába az anyagilag valóban lecsúszott emberek között a „hivatásos” bűnözőket is. A háttérben a minden rossz eredője, a Sátán áll.

Kedves nemzettársaim! Karácsonyt váró advent napjait éljük. Rövidesen újra megemlékezünk arról, hogy a világ hatalmas Ura, akinek „legyen” szavára létrejött a látható és a láthatatlan világ minden kincsével, gyönyörűségével együtt, egy napon otthagyta a dicső mennyet és a legszegényebb körülmények között emberi testet öltve belépett földi világunkba. Nem fényes királyi palotában, hanem egyszerű istállóban, jászol bölcsőben. Az elmúlt évszázadban, de napjainkban még fokozottabban tapasztaljuk, hogy a karácsony már távolról sem az egyszerűségről a visszafogott megemlékezésről szól, hanem a gazdag ünnepi bevásárlást követő, olykor túlméretezett pazarló ünnepségről. Az emberek szíve teljesen kiüresedett, és azt a részt, amit Isten kellene betöltsön, időlegesen az anyagi világ múlandó öröme tölti be. Miért időleges? Mert ami múlandó, az hamar elszáll és a teremtettségünkből eredően bennünk levő Isten formájú űrt csak az Örökkévaló töltheti be. Kétféle szellemi hatalom van. A kettő ellentmond egymásnak. Istennek vannak seregei, de a démonvilág is hatalmas sereg. Annak is van ura. A bűn szerzőjéről – Sátánról – azt mondja az Ige: „…az ajtó előtt áll és rád van vágyódása”! Míg Jézus a szíved ajtajánál kívül áll és csendesen zörget, a bebocsátást tőled várja. Végül is szabad döntési jogod van: kinek nyitod meg szíved ajtaját, kinek adod át az életed feletti tulajdonjogot!

Drága magyar testvéreim! Ha lakást, bútort, vagy bármilyen használati tárgyat megvásárolunk az üzletben, az birtokunkba jut, azzal mi rendelkezünk, mert kifizettük az árát. A szellemi világra is érvényes ez a vásárlási törvény. Amikor az ember a Sátán sugalmazására engedetlenné vált Isten szavával szemben, szükségszerűen átkerült az Ördög birtokába. Ezek után Sátán jogosan tart igényt rá, hiszen az ember, mint bűnelkövető önként vonult a Sátán börtönébe. ahonnan képtelen szabadulni. A lényeg tehát abban áll, hogy mind a mennyben, mind a pokolban csak önkéntesek lesznek, mert az ember tetteivel, döntésével önként lép valamely hatalom uralma alá. Az Örökkévaló csodálatos szeretetéből eredően elhatározta, hogy visszavásárolja az elbukott embert Sátán birtokából. Milyen értékre van szükség a visszavásárlásra? Nincs a világon annyi arany, ezüst, drágakincs, amiért kinyílna a Sátán börtönének ajtaja. Ezt egyedül csak a világmindenség legnagyobb értéke, Jézusnak a kereszten kifolyt vére teheti meg. Aki hittel elkéri Jézus vértáldozatát, magára nézve az átéli a szabadulás örömét, ugyanakkor megnyílik számára az isteni örökkévalóság ajtaja.

Életünk döntően nagy kérdése tehát: kié vagy, kinek a hatalmába adod életedet?! Ha megnyitjuk szívünk ajtaját Jézus előtt, végleg átmegyünk az Ő birtokába és ott leszünk egy örökkévalóságon át a menny dicső országába.

Bátkai Sándor