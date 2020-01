A CEH-ből való kilépést követelik

A kormány mielőbbi közbelépését követeli a Solidaritatea Hunedoara szakszervezet, a marosnémeti hőerőműnél kialakult patthelyzet feloldására. Az erőmű ugyanis komoly üzemanyaghiánnyal küzd, a Zsil völgyéből érkező szén messze nem fedezi a téli szükségletet. Emiatt csökken az áramtermelés és a bérek is késnek. – Pillanatnyilag nagy az energiafogyasztás az országban és jelentős mennyiségű áramot kell importálni. Itt, Marosnémetin jóval nagyobb lenne a kapacitásunk, de a jelenlegi széntartalékok mellett hamarosan le kell állítanunk a termelést. Ez kórházak, iskolák és több ezer lakás fűtésének a beszüntetését jelenti. Felkértük a kormány illetékeseit, hogy január 6–10 között jöjjenek el Marosnémetire, hogy a helyszínen tárgyalhassunk az erőmű további sorsáról – nyilatkozta Cristian Iştoc szakszervezeti elnök. Elmondta továbbá: nyilvánosságra kívánják hozni azt is, hogy a Hunyad megyei Energetikai Konszern (CEH) vezetősége megtagadta az Icemenerg cég végezte laborvizsgálatok kifizetését. Az októberben elvégzett vizsgálatok és gyakorlati tesztelések ugyanis egyértelműen kimutatták, hogy az erőmű a jelenlegi szűrőberendezéseivel teljesen biztonságosan, és a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően működhetne, ha kisebb kéntartalmú szenet használhatna üzemanyagként. – Ezért kérjük az erőmű kivonását a Hunyad megyei Energetikai Konszernből és a dévai vagy Hunyad megyei önkormányzat hatáskörébe való áthelyezését. Marosnémeti az ország harmadik legnagyobb hőerőműve 1285 MW kapacitással, amelyre nagy szükség van a hazai energiaiparban. Bezárása, leépítése tehát nem indokolt. Egyszerűen ki kellene szabadítani a ráerőszakolt energetikai konszernből, amely a gyenge minőségű és hiányos mennyiségű Zsil-völgyi szén használatára kötelezi. A termelés akadozása miatt az alkalmazottak bére is késik. Ezért mielőbbi tárgyalásra várjuk az energetikai minisztérium képviselőit – olvasható a Ludovic Orban miniszterelnöknek címzett szakszervezeti közleményben.