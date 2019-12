A mottó: „Minden, ami magyar”

A temesvaros.ro portált a helyi magyar civilszervezetek képviselői álmodták meg több mint 10 évvel ezelőtt, az internetes portál legfontosabb tartalma a magyar eseménynaptár volt. A mai temesvaros.ro oldalnak is az eseménynaptár az első számú „attrakciója”, de a temesvári magyar rendezvények pontos időpontjának, helyszínének és témájának ismertetése mellett a tartalom kibővült, színesedett, híreket, interjúkat, beküldött fotókat, magyar intézmények ismertetését, állásbörzét, szaknévsort is tartalmaz.

December 18-án Temesváros-estre invitálták az Új Ezredév Központ koncerttermébe az oldal működtetői és szerkesztői azokat a felhasználókat, akik tartalmakat szolgáltattak vagy éppen szereplői voltak a temesvaros.ro oldalnak, magyar intézmények, civilszervezetek képviselőit, a város magyar alpolgármesterét, az RMDSZ elnökét, a médiák képviselőit vagy egyszerű érdeklődőket. A Bethlen Gábor Alap támogatásával, az Integratio és a Szórvány Alapítványok működtette portál megszületésének történetét dr. Erdei Ildikó iskolaigazgató, a Civil Tanács elnöke ismertette, a tartalmakról és a felhasználói szokásokról a Petőfi ösztöndíjas Gecse-Madaras Júlia és Bálint Zsolt informatikus számoltak be. A temesvaros.ro természetesen a legnépszerűbb közösségi hálózaton is jelen van, a felhasználói csoportnak több mint 3100 tagja van. A temesvaros.ro portál mottója: Minden, ami magyar – tehát magyar események, intézmények, óvodák, iskolák, civilszervezetek mutatkoznak be, de magyar személyiségeket, érdekes embereket, magyar művészeket és alkotásaikat is bemutatja az oldal. A szerda esti találkozó célja nemcsak a bemutatkozás, hanem a továbbfejlesztés, az ötletelés volt, hiszen az oldal létrehozása óta bővül, színesedik. A portál egyik célja támpontokat, információkat nyújtani a Temesvárra érkező turistáknak, akik 2021-ben remélhetőleg sokkal többen lesznek, mint egy átlagos évben. Meglepő, hogy a honlapot még egzotikus országokból is meglátogatták, például Indiából. Az est szervezői díjazták a legnépszerűbb interjúk alanyait és az oldal készítésén munkálkodó önkénteseket, hasznos tartalmakat feltöltő személyeket. Az est második részében Molnos András Csaba és Borbély B. Emília színművészek zenés-verses előadóestjét tapsolhatták meg a jelenlevők.