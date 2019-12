A Szent család ünnepe Zimándközön

A Szent család ünnepén, karácsony utáni vasárnapon Szűz Mária, Szent József és Jézus Krisztus alkotta Szent Családot ünnepli a katolikus egyház, példaként állítva a mai családok elé. Jubiláns házaspárokat áldott meg ft. Szabó Péter kanonok-plébános a zimándközi templomban a vasárnap délelőtti szentmise keretében.

Szent család ünnepén is odalépünk az oltár elé felállított betlehem elé, hogy rádöbbenjünk Isten szeretetére, amely a családot választotta ki arra, hogy Egyszülöttje belépjen az emberi történelembe, és felkészüljön a küldetésére. Ekkor csodálkozunk rá igazán arra, hogy a Szent család ünnepe valóban a mi ünnepünk is, hiszen mindannyian családból származunk, és valamilyen családban vagy egyházi közösségben, a családok családjában élünk. Ez Isten különleges ajándéka, ami egy életre szól, hiszen mindig is valakinek a gyermeke maradunk, vagy valakinek a testvére, szülője.

Az ünnep Jézus családjához kapcsol bennünket, hogy rajtunk keresztül a családunkat, a mieinket is bevonhassuk abba a biztonságba és erőtérbe, amelyre mindannyian rászorulunk.

A szentmise végén ft. Szabó Péter kanonok-plébános áldást kért a megjelent jubiláns házaspárokra, majd együtt imádkoztunk a családokért, hogy a közös imádság, az áldozatos szeretet, a megbocsátás által megszentelődjék az életük. Az idei jubiláns házaspárok: Szabadai Lajos és Ilona (30 év), Péter András és Mária (35 év), Kreitler István és Mária (45 év) és Rácz István és Zsuzsanna (45 év)