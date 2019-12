Adventi vásáron mutatkoztak be az Apró kezek

Adventi vásárral zárta idei tevékenységét a dévai Páduai Szent Antal plébánia keretében működő Apró kezek műhelye. A plébánia közösségi házában idén ősztől minden szombaton délelőtt kézművesfoglalkozásra várták a gyermekeket, családokat. A fafaragó műhelyt Sebestyén ferences testvér vezeti, a kézimunkát Kun-Gazda Kinga tanárnő. – Régóta próbálkozom egy kézművesműhely létrehozásával. Ez többé-kevésbé sikerült is, de úgy érzem idén teljesedett ki igazán ez a csoport. Azt tapasztalom az iskolában, ahol heti két technológiaórát is tartok, hogy a gyermekeknek nagy szükségük van a kétkezi munkára, amelyben alkothatnak, kreatívak lehetnek. Sajnos olyan világot élünk, amikor a gyermekek, fiatalok többsége a számítógép, telefon, televízió előtt tölti ideje nagy részét. Az egyik célunk az, hogy ha pár óra erejéig is, de kimozdítsuk őket a virtuális világból – fogalmazott a tanárnő. Elmondta, számára fontos tényező az is, hogy környezettudatosan éljen, és erre nevelje a diákokat is. Ezért a kézművesfoglalkozásokon igyekeztek újrahasznosítani olyan termékeket, amelyek különben a szemétdombon landoltak volna: pillepalackot, wc-papír-gurigát, újságpapírt meg sok egyebet. Ezeket újragondolva, újraöltöztetve alkottak különböző egyedi dísz- és használati tárgyakat. – Az egyediséget is nagy kincsnek tartom. Különösképpen az ajándékozásban. Úgy gondolom, nincs is értékesebb ajándék annál, amit saját kezűleg készítünk valakinek, hiszen abban benne van az időnk, szeretetünk, az elkészítés folyamán végig arra a személyre gondolunk, akit megajándékozni készülünk.

Kun-Gazda Kinga tanárnő elmondta: a foglalkozások során nem csupán ő, illetve műhelyvezető társai osztották meg tudásukat, szeretetüket a gyermekekkel, de utóbbiak is sok szeretettel, örömmel ajándékozták meg őket. És advent idején sikerült közösen elcsendesedniük. A zajos világban a csendes varrogatás, ragasztás, fúrás, faragás békességet, megnyugvást hozott mindannyiuk számára.