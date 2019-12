Alagutakat alakítanak ki a sípálya alatt

Két, 15 méteres cső-alagutat alakítanak ki a párengi sípályákhoz vezető megyei úton. Az első alagúthoz szükséges nagy átmérőjű cső már megérkezett a hegyre és néhány napon belül el is helyezik a sípálya megjelölt szakaszán – közölte Costel Avram, Hunyad megye közigazgatási menedzsere. Hozzátette azonban: az idő már túl rövid ahhoz, hogy az idei télen használhatóvá is váljék az alagút. – Már nagyon hideg van, és bár nincs még állandó hóréteg a Párengen, gyakori a csapadék. Nem valószínű, hogy használhatóvá tudjuk tenni az alagutat ebben a szezonban. A második cső pedig még meg sem érkezett. Ezért egyelőre alternatív utakat alakítottunk ki mind az autók, mind pedig a sízők számára. Az alagutak kialakítására ugyanis azért van szükség, mert a leghosszabb párengi sípálya kétszer is átszeli az autóutat, ami rendkívül balesetveszélyes. A megyei tanács az alagutak kialakításában látja a megoldást. A már helyszínre szállított nagy átmérőjű csőben két autósávot tudnak egymás mellett elvezetni, zavartalan közlekedést biztosítva a sípályát keresztező útszakaszon is.