„Bartók Béla nemzetek és felekezetek feletti örökségét ápolni nemcsak szükséges, de kötelező!”

2020. január 11-én, szombaton a temesvári Bétel baptista imaházban jótékonysági koncertet szerveztek, amelynek főszereplői a klasszikus zene új irányzatát képviselő virtuóz fiatal zenészek, a Benedkfi Testvérek – István (billentyűs) és Zoltán (hegedű és dob) – voltak. A Benedekfi Testvérek temesvári fellépése egy jótékonysági koncertsorozat része, amelynek címe „...mert Bartók Nagyszentmilóson többet érdemel”, és amelynek adományokból származó bevételét a nagyszentmiklósi Bartók Béla Ökumenikus Közösségi és Művelődési Központ tervezési költségeire fordítják a szervezők.

A jótékonysági koncertet megtisztelte jelenlétével és köszöntőt mondott Ft. Csűry István, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke, videóüzenetben köszöntötte az eseményt Exc. dr. Kiss-Rigó László, a Szeged-Csanádi Egyházmegye püspöke, valamint részt vett Dirschl Johann kanonok, a Temesvári Egyházmegye vikáriusa, köszöntőt mondott Marossy Zoltán Temes megyei RMDSZ elnök, a házigazda baptista gyülekezet nevében Alex Neagoe lelkipásztor, a szervezők nevében Fazakas Csaba, a temesvár-belvárosi református gyülekezet lelkipásztora. Ft. Csűry István köszöntője során arról beszélt, hogy a jelenlevők egy olyan vállalkozásnak a részesei, amelyik ennek a térségnek nemzetiségre és felekezetre való tekintet nélkül az egyik legfontosabb kezdeményezése lesz. „Eljött az idő, hogy Nagyszentmiklóson elkezdődjön egy olyan központnak az építése, amely az Ő nevét viseli és amely azokat az eszméket szolgálja, amelyeket Ő képviselt. Az ő személyében azt az örökséget látom, amelyik nemcsak magyar, nemcsak egy emberhez, egy közösséghez kötődő, hanem nemzetek fölötti, felekezetek fölötti. Benne és általa ez az örökség egy olyan kapcsolódás, olyan közös örökség, amelyet ápolni nemcsak kell, nemcsak szükséges, hanem kötelező!” – mondta a királyhágómelléki püspök.

Exc. dr. Kiss-Rigó László szeged-csanádi püspök videóüzenetében így fogalmazott: „A 2020-as esztendőt egy igazi ökumenikus összefogással kezdhetjük. Nagyszentmiklós evangélikus közössége megfogyatkozott és kénytelen eladni-átadni a templomát a református gyülekezetnek és az úgy döntött, hogy ott egy igazi Ökumenikus Közösségi Művelődési Központot hoz létre, amely Bartók Béla nevét viseli szülővárosában. Megtiszteltetés a Szeged-Csanádi Egyházmegye számára, hogy ebben részt vehetünk, erkölcsi és anyagi támogatást is próbálunk nyújtani. Külön megtiszteltetés, hogy a koncertsorozat első helyszíne a 990 éves Szeged-Csanádi Egyházmegye székesegyháza, a szegedi Dóm volt!”

Alex Neagoe házigazda lelkipásztor köszöntője során elmondta, hogy sok minden köti össze a temesvár-belvárosi református gyülekezetet és a Bétel baptista gyülekezetet, de ezek közül kiemelkedik az 1989 decemberében megnyilvánult szolidaritás a Mária téri gyülekezet lelkipásztorával, amelynek hatására, Isten segítségével megtörtént a csoda, elkezdődött és győzött a román forradalom. Marossy Zoltán RMDSZ elnök üdvözölte a most elindított projektet, kiemelve, hogy Bartók Béla olyan név, olyan érték, amely összehozhatja a Bánságban az embereket, és ehhez egy ilyen közösségi központra szükség van.

A köszöntők után a Benedekfi Testvérek léptek színpadra, akik koncertjük első részében Nicolo Paganini-, Hubay Jenő- és Fritz Kreisler-műveket adtak elő, a tőlük megszokott virtuozitással, nagy tapsot aratva. Benedekfi István és Zoltán a koncert második részében saját szerzeményeiből prezentált a szép csokrot, amelybe első CD-jük (Lángok 2017) legszebb dalaiból, a Dung Dot (Ne égesd el) amerikai-vietnámi film drámai kísérőzenéjéből adtak elő egy válogatást, majd befejezésül három olyan számot mutattak be (Nyitány, Álmodó óceán és Űrutazás), ahol Benedekfi Zoltán egyszerre hegedűn és dobon is játszik, hihetetlen átéléssel és virtuozitással. Az est meglepetése ezután következett, Újjászületés címmel, amely a nemzeti összetartozásról szól és amelynek dalait a temesvári Mag Tímea és Fazakas Bence adták elő.

A vastapsot aratott jótékonysági koncert résztvevői emlékezetes zenei élménnyel és azzal a jóleső érzéssel lehettek gazdagabbak, hogy egy nemes célra adakozhattak.

„Nekünk az a feladatunk, hogy Nagyszentmiklóson Bartók Bélának, az Ő emlékezetének méltó helyet készítsünk. Ezt a feladatot nemcsak úgy akarjuk véghezvinni, hogy a múltat örökségként megőrizzük, hanem ezt az örökséget kamatoztatni is akarjuk. Miért ne lehetne az a hely találkozóhelye zenészeknek, a zeneértőknek vagy egyszerűen csak azoknak, akik kíváncsiak arra, hogy a zene mit is jelent? Bartók Béla örökségének időszerűsége van és rajtunk múlik, hogy ezt az időszerűséget elevenen tartsuk és karban is tartsuk.” – nyilatkozta a koncert után ft. Csűry István királyhágómelléki református püspök.

A jótékonysági koncertsorozat vasárnap Dettán és Nagyszentmiklóson, Bartók Béla szülővárosában folytatódott.