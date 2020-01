Biztosítva az Arad megyei magyarlakta települések fejlődése

Faragó Péter RMDSZ Arad megyei elnökkel, parlamenti képviselővel a 2019-es, nyugodtnak távolról sem nevezhető évet értékeltük.

– Elnök úr, milyennek tekinti a mögöttünk lévő évet?

– Politikai szempontból 2019 a választások éve volt, ugyanis két megmérettetésen vettünk részt. Először az igen fontos EP-választásokon, ugyanis a mindennapi életünk is sok mindenben attól függ, hogy Brüsszelben milyen döntések születnek. Éppen ezért, elsőrendű célunk volt az RMDSZ brüsszeli képviseletének a biztosítása, hogy ne maradjunk ki a számunkra fontos döntéseknek a meghozatalából. Úgy gondolom, egy jó kampányban, megfelelő jelöltekkel tudtunk a magyarok elé állni, ezért a célunkat elértük, a következő 5 évben is lesz két erdélyi magyar ember, akik Brüsszelből vagy Strasbourgból tudnak majd Erdély magyar közössége felé szolgálni. Továbbítani tudják a gondjainkat, az elvárásainkat és a panaszainkat, ezért a „lassú víz partot mos” alapon fel tudják hívni a brüsszeli politikum figyelmét, hogy az erdélyi magyar közösség elvárásai még messze nem teljesültek. Hiába próbálja a román állam hivatalosan kommunikálni, hogy itt kolbászból van a kerítés, minden rendben van a kisebbségek jogait illetően. Mi tudjuk a legjobban, hogy nem így van. A másik fontos megmérettetés az államfő-választás volt, amelyen tisztában voltunk, mennyi esély van arra, hogy az országnak magyar államelnöke legyen, de szükség volt a lehetőségre, hogy egy közel másfélmilliós nemzeti közösség a kampányban hallathassa a szavát. Szükséges volt, hogy egy magyar ember mondja el, milyen jövőt képzel el az erdélyi magyarság, illetve Románia számára. Kelemen Hunor szövetségi elnök minden tekintetben helyt állt a kampányban, szerintem az összes jelölt közül neki voltak a legjobb üzenetei. Ő volt az, aki maximális komolysággal, valós társadalmi problémákról beszélt a kampányában. Megragadom az alkalmat megköszönni mindenkinek, aki támogatta az RMDSZ jelöltjeit, támogatta az elképzelést: felmutatni, hogy Erdélyben van egy olyan magyar közösség, amellyel számolnia kell a román hatalomnak.

– Külön értékelendő-e, hogy Kelemen Hunor vállalta a nyilvános vitát, elmondani a magyarság álláspontját a különböző kérdésekben?

– Valóban, igen érdekes vetülete volt ennek az államelnöki kampánynak, hogy hosszú idő óta először fordult elő: nem volt nyilvános vita. Vagyis nagyon kevés vita történt a közmédiában a jelöltek között, hiszen a legesélyesebb jelölt – aki végül is nyerni tudott – nem állt ki, nem vállalta a lehetőséget hogy televízió, rádió vagy online műsorok élő műsoraiban vitázzon a kihívóival. Ez egy politikai stratégia részeként olyan döntés volt, ami a demokrácia szempontjából véleményem szerint helytelen volt.

– Indítványozom: térjünk haza, Arad megyébe. Itt milyen évet zárt a magyarság?

– Véleményem szerint, jó évet zártunk, ugyanis azokon a településeken, ahol nagy számú magyar él, a községek vezetésében részt veszünk polgármesteri, vagy alpolgármesteri szinten, ott előre léphettünk, fejlődni tudtunk. Mindenhol szépíteni tudtunk a falvainkon, a szülőföldünkön. Ehhez a bukaresti, de a megyei önkormányzatban lévő jelenlétünk is biztosított forrásokat. Ezért is kiemelkedően fontos, hogy minden szinten ott legyünk, a megbízottjaink képviseljék a magyarságot. Mindig párbeszédre törekszünk azokkal a politikai pártokkal, amelyek számunka biztosítani tudják a jelzett forrásokat a közösségeink számára. Mindezeket saját erőből, saját költségvetésből nem tudnánk véghezvinni, igen keveset tudnánk fejlődni, előre lépni. Ezért van szükség a több milliós bukaresti, a sok százezer lej értékű megyei önkormányzati támogatásokra. Azoknak mindenhol megvan a látszatuk, az infrastruktúrában és a pezsgő kulturális életben, amely a magyar településeket jellemzi. Ebből a szempontból az elmúlt év utolsó 2-3 hete is jól sikerült, ugyanis a költségvetés-kiegészítés alkalmával minden általunk vezetett önkormányzat több százezer lejes költségvetés-kiegészítést kapott Bukarestből. Ezzel a pénzzel be tudták foltozni a lyukakat, amelyek az év folyamán a költségvetésükben keletkeztek. Ugyanakkor az idei évre is tudtak tartalékolni, amelyek idén minden településen láthatók lesznek. Ugyanakkor az országos költségvetésben is az Arad megyei magyarlakta települések külön tételben szerepelnek legkevesebb 1 millió lejes befektetési forrással. Ez nagyon fontos, mert már a 2020-as évben láthatók lesznek az eredményei.

– Mi a véleménye a kormány felelősségvállalásával elfogadott 2020-as költségvetésről?

– Az elfogadás módja egyáltalán nem tekinthető jónak, mert nem biztosít kellő forrásokat az oktatásra és az egészségügyre. Éppen ezért, idén költségvetés-kiegészítésre lesz szükség, hogy a vállalt feladatok végrehajthatók is legyenek. Ami a mi kis magyar környezetünket illeti, hála Istennek, a költségvetésbe olyan módosításokat tudtunk eszközölni, amelyeket a kormánynak el kellett fogadnia, ezért biztosítva lesz a magyar közösségek fejlődése 2020-ban is.

– Egyelőre köszönöm szépen a beszélgetést, a folytatásban a jövőbeli terveket, elképzeléseket taglaljuk.

– Rendben, addig is köszönöm a lehetőséget.