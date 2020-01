Déván is átsuhant a tél

Vasárnap reggelre Hunyad megye központi részére is megérkezett a hó. Déván is, Vajdahunyadon is készenlétben álltak a hókotró gépek, bevetésükre azonban nem volt szükség. Ahogy a nap felragyogott az égen, a pár centiméteres hó olvadni kezdett, s a gyermekek nagy bánatára déltájra már csak az árnyékos utcarészeken maradt néhány fehér folt. A következő napokban pedig nem várható újabb csapadék.

A hegyvidéken azonban szépen gyarapodott a hóréteg. Vasárnap már a Párengen és a Retyezátban is beindították a sífelvonókat. E héten további havazás nem várható, hét végére pedig enyhe felmelegedést jósolnak a Déli-Kárpátok Hunyad megyei üdülőtelepein is.