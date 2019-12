Felelősséget vállal a kormány a költségvetési törvényekért

Felelősséget vállal a kormány az állami költségvetés és a társadalombiztosítási költségvetés törvényeiért, valamint a 114-es sürgősségi kormányrendelet módosításaiért. Az alkotmány szerint, ha a felelősségvállalást követő három napon belül bizalmatlansági indítványt nyújtanak be a kormány ellen, és azt megszavazzák, a kormány megbukott. Ha nem nyújtnak be bizalmatlansági indítványt, vagy benyújtanak, de nem megy át, tehát a kormány nem bukik meg, akkor úgy tekintik, hogy elfogadták azokat a tervezeteket, amelyekért a kabinet felelősséget vállalt. Ludovic Orban miniszterelnök múlt szerdán azt mondta: azért van szükség arra, hogy felelősségvállalással fogadják el a büdzsé tervezetét, mert máskülönben nincs mód arra, hogy december 31-éig az országnak „valóságon alapuló” költségvetése legyen. A Szociáldemokrata Párt (PSD) végrehajtó bizottsága dönt arról, hogy megtámadja-e az alkotmánybíróságon a kormány eljárását, valamint arról is, hogy benyújt-e bizalmatlansági indítványt.