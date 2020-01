Felhívás: Öltöztessünk „fákat”!

A temesvári fiatalokat tömörítő Look Inside Egyesület felhívással fordul a város lakóihoz, akiket arra kér, hogy a nélkülözhető meleg ruháikat – télikabátok, téli sapkák, kesztyűk, sálak – hozzák el 2020. január 12-én vasárnap délben 12 órakor a Központi Parkba. Az adományozásra szánt meleg ruhák a fákat öltöztetik fel egy óra erejéig – a hajléktalanok, rászorulók innen választhatnak maguknak meleg téli öltözetet. Az egyesület tagjai értesítik a temesvári hajléktalanokat az éjjeli szállások működtetői közvetítésével.

Találkozó az ismeretlen katona szobránál vasárnap délben 12 órakor. A hidegre való tekintettel az akcióra 12–13 óra között kerül sor. A kezdeményezők személyenként legtöbb két kabátot és 1-2 sapkát, sálat, kesztyűt vesznek át, amelyekhez egy üzenetet is mellékelhetnek az adományozók. A szervezők azt is vállalják, hogy a megmaradt meleg ruhákat eltávolítják a helyszínről. További részletek az akcióról a Look Inside Egyesület közösségi oldalán.