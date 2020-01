Fertőtlenítés miatt kerülhettek kórházba az iskolások

Hétfőn a késő délutáni és esti órákban egyre több tanuló került kórházba az Adam Müller Guttennbrunn Líceumból, mindannyian ugyanazokról a tünetekről panaszkodva: vérvörös szemek, hasi fájdalom, hányinger és irritált bőr. Ez gyanút keltett az orvosokban, és miután kiderült, hogy pénteken a tantermeket fertőtlenítették, kártevőirtást végeztek, azonnal értesítették az Aradi ISU egységeit, akik perceken belül a helyszínre érkeztek és lezárták azt. Az arra járók érdeklődéssel figyelték, hogy mit kereshetnek ott a CBRN (az angol Chemical, Biological, Radiological and Nuclear; magyarul ABC, az atom- (angolul: Atomic), a biológiai (Biological) és a vegyi (Chemical) hadviselés) egység emberei, akik alaposan átvizsgálták a termeket. George Pleșca Aradi ISU-szóvívő elmondta, hogy semmiféle életveszélyes anyagot vagy vegyszerre utalót nem találtak, mintákat vettek a padokról, székekről és bizonyos tárgyakról, ezeket laboratóriumba küldték és a napokban várhatóak az eredmények. Az Aradi CBRN-egység segítségére a Bihar Megyei is eljött városunkba.

Este 23 óra környékén sürgősségi gyűlést rendelt el az aradi prefektus, Gheorghe Stoian, ahol a következőket tárgyalták meg: kedden a tanítást felfüggesztették a líceumban és kivizsgálást indítottak el a fertőtlenítést elrendelő vállalatnál, valamint a helyi Egészségügyi Igazgatóság (DSP) kitakarította a tanintézményt.

A történtek után mindössze 40 fiatal került kórházba, szerencsére sokan közülük nem voltak olyan súlyos állapotban, hogy ott kelljen maradniuk, de így is kedd reggel 14 diák még a kórházban feküdt.

A vállalat vezetője, Veres Csaba azt állította, hogy nem az általuk elvégzett munka okozhatta a mérgezési tűneteket: a Medafax hírügynökségnek azt nyilatkozta, hogy a prefektúrán is kihallgatták, az aradi rendőrségen is tett vallomást. „Az egészségyügyi minisztérium megenegedte vegyszerekkel dolgoztunk, a falakat is lespriccoltuk velük. Nagyon alacsony szintű károkozókról beszélünk, nem hiszem, hogy ez okozhatta volna a problémát a diákoknál” – nyilatkozta Veres Csaba.

A rendőrség azonban eljárást indított Veres Csaba és vállalata ellen: összeköttetést találtak a január 10-én elvégzett fertőtlenítés és a dévai székhelyű cég között. Testi sértés, hamis dokumentáció és mérgező anyag forgalmazása, illetve használata miatt eljárás indult ellenük.

Kedd délután az Aradi Polgármesteri Hivatal is a nyilvánosságra hozott egy közleményt: „A D. D. Chim Vajdahunyad végezte fertőtlenítési munkálat a vállalat és a tanintézmény között megkötött szerződés alapján történt. A munkálatokat a líceum igényelte, a polgármesteri hivatal pedig nem részese a szerződésnek. Hozzátesszük, hogy a tanintézmények külön-külön kötik meg a szerződéseket a vállalatokkal, betartván a 357/2015-ös városi tanács határozatát és egyéb jogi előírásokat.”