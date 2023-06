Folytatódnak a beiratkozások az UVVG karaira

Az aradi magán felsőoktatási intézmény, a Vasile Goldiş Nyugati Egyetem (UVVG) toborozza leendő hallgatóit a következő tanévre.

Az egyetem széles körű akadémiai kínálata elérhető a www.uvvg.ro/facultati honlapon, de lehet tájékoztatást, bővebb információkat, útbaigazítást kérni az admitere@uvvg.ro e-mail-címen, vagy az alábbi telefonszámokon: 0748-988-884, 0257/280-373, vagy személyesen a beiratkozási központban, a Forradalom útja 94–96. szám alatt.

Az UVVG-n folytatódik a beiratkozás a két új, nagyon keresett szakra, az orvostudományi kar általános orvosi asszisztens-képzésére és a társadalom-humántudományi-, testnevelési- és sporttudományi karra alapképzésre.

„Mint minden évben, most is szeretettel várjuk a frissen érettségizett fiatalokat, de azokat is, akik úgy döntöttek, hogy érettebb korban folytatják tanulmányaikat az UVVG-n. Oktatási kínálatunk nagyon gazdag, a tanárok készek megosztani a diákokkal a legfrissebb információkat. Folytatódik az egyetemi kampusz felújítása és a szabadidő eltöltésére szolgáló terek kialakítása az egyetemen, és nem utolsósorban a legújabb, legkorszerűbb tanulási eszközökkel kívánjuk ellátni jelenlegi és jövendőbeli hallgatóinkat” – nyilatkozta dr. Coralia Adina Cotoraci, az aradi magánegyetem rektora.