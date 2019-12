Grexa József emlékére

2019. december 18-án, 62 esztendős korában, idejekorán eltávozott közülünk a gátaljai GREXA JÓZSEF. Két iskoláskorú gyermek maradt utána. A már sajnos itt, Gátalján kipusztulófélben lévő, utolsó magyar generációhoz tartozott, aki vállalta nemzeti hovatartozását és tett is valamit ezért.

Még 1990-ben ismertük meg egymást, amikor itt Gátalján is szervezni kezdtük az RMDSZ-t. Jelentkezett nálunk, hogy hallott Radó János Tulipánjáról és ő is be szeretne iratkozni a Szövetségbe. Ez meg is történt és „Józsibarát”, ahogy szólítottuk, így lett szervezetünk egyik legaktívabb, nőtlen lévén mindig ráérő, mindent elvállaló oszlopos tagja.

Mindig részt vett az akkoriban nagyon gyakori önkéntes munkáinkban: a sokszoros székhelycserék miatt szükséges volt az állandó irodatatarozás. Szakmájából kifolyólag megfizethetetlen munkákat végzett, például ő padlózta le a parókia sarkában található mostani dísztermet, majd ugyanezt vele lambériáztuk ki, ő készítette a még ma is a székhelyünkön látható bútorokat is, melyet nagy értékű adománynak is tekinthetünk. Ezek mellett részt vett minden kulturális vagy bármilyen jellegű megmozdulásunkban, ha kellett képviselt bennünket, ahol szükség volt. 2002-ben megalakította Gátalján a Gorove László Társaskört, amely ma is székhelyet biztosít a helyi RMDSZ-nek. Szimpatikus, karizmatikus fiatalember lévén szaporította, növelte helyi szervezetünk tagságának létszámát, segítve az új tagok toborozásában.

Az idő teltével ő is megnősült, családot alapított, így megritkultak a találkozásaink, de kis magyar közösségünk hű tagja maradt, ezt azzal is bizonyította, hogy gyermekeit Temesváron a Bartók Béla Líceumba íratta és a magyarságtudatot mélyen beléjük nevelte. Órákat tartana felsorolni mi minden jut eszembe Róla, mi mindent csinált vagy szeretett. Ezt meg is fogjuk tenni találkozóinkon és az akkori idők tanúi biztos vagyok benne, hogy soha nem fogják elfeledni és elismeréssel emlékezünk meg majd róla, mert azok közé tartozott, akik a tőlük telhető legtöbbet tették a gátaljai magyarság érdekeiért!

Sibinszki László, Gátalja