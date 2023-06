Gyógykezelési jegyek kibővített kínálattal

Az Arad Megyei Nyugdíjpénztár (CJP) értesíti a lakosságot, hogy a hónap végétől érvényes gyógykezelési jegyek az első széria, amelyben magánszolgáltatóknál is kínálnak lehetőséget a nyugdíjasoknak.

A nyolcadik alkalommal kiosztásra váró gyógykezelési jegyek jóval gazdagabb kínálattal bírnak. Nem kevesebb, mint 185 jegyet kapott Arad megye az ország 19 üdülőhelyére. Ebből 20 ingyenes, a többi járulékköteles (a nyugdíj 50 százaléka).

Most is, mint minden alkalommal, a legtöbb jegyet kínáló üdülőhely Menyháza, de most a Codru Moma Hotel mellett (ez az egyetlen, ahol az előző szériákban fel lehetett használni a jegyeket) a Panorama Hotelben és a Vila Tanameraban is vannak felkínált helyek. A három menyházai szállás- és kezelőhelyiségbe Arad megye 65 jegyet kapott.

A többi üdülőhely, ahová az aradi nyugdíjasok mehetnek, sorrendben a következő: Buziásfürdő (23 jegy), Félixfürdő (17 jegy), Vatra Dornei (12 jegy), Május 1. (11 jegy), Algyógy (10 jegy), Herkulesfürdő (9 jegy), Kovászna (8 jegy), Kalácsa-fürdő (6 jegy), Eforie Nord, Olăneşti-fürdő és Szováta (egyenként 4 jegy), Szlanikfürdő (Slănic Moldova), Oláhszentgyörgy (Sângeorz Băi), Torda, Mangalia és Căciulata (2-2 jegy), valamint Tenke (Tinca) és Slănic Prahova (1 jegy).

A nyolcadik sorozat június 23–27-én kezdődik, egy kiszállás időtartama 16 nap, ebből a tulajdonképpeni kezelési idő 12 nap.

A következő két sorozat július 9-én, illetve 25-én kezdődik. Azoknak a nyugdíjasoknak, akik kezelési jegyet szeretnének szerezni, kérvényt kell benyújtaniuk a megyei nyugdíjpénztárhoz személyesen a Voluntarilor utca 2A szám alatti irodában, vagy postai úton (ugyanazon a címen), valamint faxon a 0257/214-061-es számon, vagy e-mailben a pensii.arad@cnpp.ro címen.