Hűsítő szobanövények

Sokan nem is tudják, de egyes szobanövények nem csak szebbé teszik a lakást, hanem képesek le is hűteni (ráadásul a levegőt is tisztítják). Mindez annak köszönhető, hogy amikor megemelkedik a hőmérséklet, bizonyos értelemben a növények is „izzadni” kezdenek, hogy lehűtsék magukat.

A NASA egyik kutatása szerint a fákban és más növényekben egy úgynevezett transzspirációs folyamat zajlik le. A fotoszintézis során a növények gyökerei veszik fel a tápanyagokat és a vizet, majd továbbítják azt a szárhoz és a levelekhez. Ilyenkor a víz egy része apró pórusokon keresztül távozik a növényekből, tehát lényegében ők is képesek az izzadásra. Amikor ez a „kiizzadt” víz elpárolog, akkor kivonja a hőt a levegőből, és ez segít lehűteni a növényeket és azok környezetét.

Íme öt remek szobanövény, amely segíthet hűvösebben tartani otthonunkat a nyári hónapok során.

Szobai szanszeviéria (Dracaena trifasciata)

Magas víztartalmának köszönhetően a szobai szanszeviéria képes hatékonyan lehűteni környezetét. E mellett oxigént is termel, ami szintén fontos a forró nyári éjszakák során. A szobai szanszeviéria továbbá képes kivonni a levegőből a benzolt és a formaldehidet.

Szobafikusz (Ficus Elastica)

Minél nagyobbak egy növény levelei, annál nagyobb felületen képes „kiizzadni” magából az extra vízmennyiséget. A szobafikusz egyes változatai párás körülményekben érzik jól magukat, és a gyökereken keresztül felvett vizet hatalmas leveleik alján engedik vissza a levegőbe.

Kislevelű fikusz (Ficus benjamina)

A kislevelű fikusz azon ritka fafajták egyike, amely házon belül is képes vígan eléldegélni. Neve ellenére levelei hatásos hűtést biztosítanak, ehhez azonban érdemes egy magas törzsű, bokros lombozatú változatot választani. Közepesen napos helyen ajánlott tartani.

Rákvirág (Aglaonema)

A rákvirágot szintén gyakran javasolják azoknak, akik szeretnék tisztán és hűvösen tartani otthonuk levegőjét. Mindez méretes leveleinek köszönhető, amelyekre érdekes, színes minták jellemzők. Érdemes egyszerre több palántát is egymás mellé helyezni (vagy összeültetni), hogy egy egész „léghűtő” ökoszisztémát alkossanak a szobában.

Pálmafélék (Arecaceae)

A pálmafák nem csupán a homokos tengerpartokon érezhetik jól magukat. Az arékapálmák, páfránypálmák, halfarokpálmák és más rokonaik csoportjai önmagukban is jól mutatnak, együtt pedig egy egész kis esőerdőt alkotnak, amelyek egyszerre tisztítják, hűtik a levegőt, és szűrik ki belőle a CO2-t.

