Huszonegy idegenvezetővel bővül városunk

A Bohus palotában ültek újra „iskolapadba” huszonegyen, akik úgy gondolták, hogy elvégzik az aradi Alternatív Turizmus Egyesület (Asociația Turism Alternativ) nyújtotta idegenvezető képzést – egyetemisták, tanárok, mérnökök vagy olyan személyek, akik bele szeretnének kóstolni az idegenvezetés szakmájába.

Az idei a második sorozat tanfolyam, melyet az egyesület elindított, a tavalyin is számos aradi jelentkezett – nemcsak városunkban, hanem Temesváron is tartanak kurzusokat. Az első körbe bekerülőknek már csak a vizsga maradt hátra, amelyet a közeljövőben le is tesznek, fűzte hozzá Mario Csipai, az egyesület elnöke.

A tanfolyamokat sikeresen elvégzők megkapják a Munkaügyi Minisztérium, illetve az Oktatási Minisztérium országosan és az EU többi tagállamában is elismert oklevelét.