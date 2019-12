Jézus a szívünkben keresi a szállást

Karácsony nem egy régi történet felelevenítéséről szól. Jézus ma is szállást keres a szíveinkben, hogy bennünk is megszülethessen, a mi életünkben is valósággá váljon az Ő szeretete, kegyelme. A betlehemi csillag számunkra is felragyog néha egy intő szóban, néha egy segítségért nyúló kézben. Hozzánk is bekopog a Szent család és ha nem vagyunk épp túl elfoglaltak, túl betegek vagy túl vígak, ha nem szégyelljük a szegénységünket és nem kérkedünk a gazdagságunkkal, akkor a mi otthonunkban is felragyog a Kisded áldó mosolya – hirdették karácsony estéjén a történelmi magyar egyházak dévai templomaiban a gyermekek, akik lelkesen előadott versekkel, dalokkal, színdarabokkal, pásztorjátékkal világítottak rá a karácsony lényegére. A református egyházközség fiataljai a harói gyülekezetbe is elvitték az ünnep fényét, karácsony napján pedig a dévai gyülekezetet örvendeztették meg a lelket mélyen érintő előadásukkal.