Karácsony a majláthfalvi katolikus templomban

Jövőben nagy esemény színhelye lesz Budapest, a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus színhrelye. Ennek jegyében lett kigondolva a karácsonyi színjáték is, melynek címe: „Benne lásd az édes Úrt”. Az alapgondolat az volt, hogy a jászolban fekvő Kisded ugyanaz az Oltáriszentségben jelenlevő Krisztussal. A gyermekek egy kis képes bemutatót követve megsajnálták a Szent Családot, melyet senki sem fogadott be s eldöntötték, hogy ők márpedig befogadnák. Meg is hívták Máriát és Józsefet, akik el is jöttek, de felhívták a figyelmet, hogy Jézus nemcsak kétezer évvel ezelőtt élt, hanem ma is és ugyanúgy jelen van életünkben s hasonlóan megörvendeztet bennünket, mint egykor az angyalokat, a pásztorokat és a királyokat. A gyermekek ügyesen betanulták és adták elő szerepüket, amiért külön dicséret jár nekik. Mindez azonban nem valósulhatott meg ilyen csodálatosan, ha nem lett volna ott Bárdi Melitta, aki vállalta, hogy a munka után is foglalkozzon a kis ügyesekkel. Szintén Melitta érdeme az is, hogy összegyűjtötte a fiatalokat, s immár két gitáros kísérte a ritmusos énekeket nemcsak az ünnepi szentmisén, hanem az éjféli szentmisén is. A gyermekek és a fiatalok kórusa – amelyben együtt énekeltek egyetemisták, licisták és általános iskolások – megadta azt a lelkesedést, amelyre minden kereszténynek szüksége van, hogy megélhesse hitét.

Az ő nevükben is kívánunk mindenkinek Majláthfalváról az Istentől megáldott karácsonyi ünnepek után boldog újévet.

Kép és szöveg

Miklós Csaba majláthfalvi plébános