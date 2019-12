Karácsonyi készülődés az Erdőhegyi Általános Iskolában

A gyermekek számára talán a legszebb ünnep a karácsony és nemcsak az ajándékok miatt. A felnőttek is több türelemmel, nyugalommal fordulnak ilyenkor hozzájuk, van idő egymás fontosságának, egymás iránti szeretetünknek a kimutatására.

Iskolánkban nagy örömmel és lelkesen készülődtek a gyerekek, számos tevékenységre sor került már december közepétől. Kedden, december 10-én mézeskalács készítés volt az óvodában, Szénási Zsuzsanna vezetésével azon részt vehettek a gyermekek szülei, hozzátartozói is. Az óvodások nagyon ügyesen dolgoztak az idén is, óvónőik, Hent Annamária, Komlósi Rif Alexandra és Kulcsár Tímea társaságában.

December 12-én, az aradi Szivárvány Bábcsoport, előbb az iskolában, majd az óvodában mutatta be előadását. Az Ilyés Lajos-vezette csoport évente ellátogat hozzánk, az ünnep igazi jelentőségére hívva fel a figyelmet. Az előadás végén a gyerekek ajándékcsomagot is kaptak. Köszönjük szépen!

A Szent Ferenc Alapítvány Erdőhegyi Napközisei novemberben levelet írtak az Angyalkának, amelyben megírták három kívánságukat. A kívánságok december 13-án teljesültek. Bálint Mária nevelőnő segítségével műsorral is kedveskedtek a nagylelkű ajándékozóknak, amelyet megtekinthetnek a YouTube-on, Sime Sorin tanár úr szerkesztésében. Az Erdőhegyi Napközisek hálásan köszönik az ajándékokat!

Az Erdőhegyi Napközi-Óvoda sikeresen vett részt másodszor is a magyarországi Rákóczi Szövetség pályázatán. A Szövetség idén 60 000 forintot nyújtott egy karácsonyi rendezvény megszervezésére, amelynek aktív résztvevői a gyerekek mellett a szülők is. December 13-án délután került sor a közös tevékenységre, amelynek során több mint ötven koszorú készült el. A tevékenység elején, Sime Judit igazgató és Hent Annamária óvónő köszöntötte a megjelenteket, majd minden szülő gyermekével együtt munkához látott. Köszönjük a kisjenői Andatex Ribon SRL-nek, mivel a pályázat utófinanszírozású, a megelőlegezett alapanyagokat. Köszönjük Hent Annamária, Komlósi Rif Alexandra, Kulcsár Tímea és Molnár Ivett pedagógusoknak a tevékenység lebonyolítását. Köszönjük minden résztvevőnek, szülőnek, hozzátartozónak, hogy sikeresen megvalósíthattuk a pályázat célkitűzéseit. Köszönjük a pályázat megírását és annak megvalósításában kifejtett munkát, Henț Annamária óvónőnek. Köszönjük a Rákóczi Szövetségnek, hogy közösen, jó hangulatban készülhettünk az eljövendő ünnepekre.

December 16. és 20. között az Iskola másként hétre a karácsonyi vakáció előtti héten kerül sor. Hétfőn az iskolások, pedagógusaik, Biró Margit Ibolya, Csáki Margit, Gál Éva Gabriella, Hevesi Laura, Ion Laurențiu, Kiss Csilla Annamária, Manea Ligia Teodora, Molnár Ivett, Pálfi András, Papp József, Pusztai Mária Matild, Szilasi Ildikó kíséretében, a tornateremben gyülekeztek, ahol sor került a hét megnyitójára. Papp József tiszteletes úr a karácsony fontosságáról, az ünnep igazi jelentéséről tartott előadást, majd az ima után közös éneklésre is sor került. Ezt követően, Sime Judit igazgató ismertette a héten sorra kerülő tevékenységeket, majd kitért az ajándékozás fontosságára. Megkérte a tanulókat ajándékozzanak a héten jó szót, mosolyt és kedvességet egymásnak és pedagógusaiknak. Az óvodásokhoz és az elemisekhez megérkezett a polgármesteri hivatal ajándékcsomagja, amit maga a Télapó hozott el a gyerekeknek. A Télapó távozása után, minden osztály munkához látott. Az V–VIII osztályosok kis karácsonyfát hajtogattak, próbáltak, filmet néztek, betlehemeztek, megkezdték az osztályok díszítését, népi gyermekjátékokat tanultak, a sportkedvelők az udvaron kosaraztak.

Kedden, december 17-én, az óvodában és az iskolában tovább folytatódtak a próbák és a kézművestevékenységek. A nagyok befejezték iskolánk ajándékának – amelyet támogatóinknak, képviselőinknek készítünk évente –, az origami fenyőfácskának a hajtogatását, festését és feldíszítését. Délután a Szikra csoport Aradra utazott, a Tóth Árpád Irodalmi Kör vendégei voltak, ahol bemutatták betlehemes játékukat. Ezen a délután került sor iskolánk tornatermében a napközis csoport karácsonyi műsorára.

Szerdán az óvódások festettek és ragasztottak, majd sor került az óvodás csoport műsorára. Az elemi osztályosokhoz ellátogattak a Brescan Anca vezette alapítvány képviselői adományaikkal, őket tanítónőink, Csáki Margit és Hevesi Laura fogadták. A SNAC-önkéntesek a helyi gyermekotthonba vitték el ajándékaikat, majd iskolánk Fáy Szeréna kórusa a Polgármesteri Hivatalban énekelt. A kórust elkísérték Biró Margit, Manea Ligia Teodora, Mészár Márta, Pusztai Matild, Pálfi András és Sime Judit pedagógusok. Az iskolába visszatérve sokat alkottak, játszottak és sportoltak, valamint néptáncpróbára is sor került Kiss Csilla Annamária és Szilágyi András irányításával. Iskolánk Szent Ferenc napközisei is megkapták cipős doboz ajándékaikat Bálint Mária nevelőnőtől. A Szikra csoport még két helyi gyárba látogatott el, a Maschio Gaspardo és a Contitech dolgozóit örvendeztetve meg játékával.

Csütörtökön az óvodások is énekelni indultak, óvónőik, Hent Annamária, Komlósi Rif Alexandra és Kulcsár Tímea, valamint dadusuk Erdős Julianna vezetésével. Ellátogattak a Guala Pack Nadab és a Camico gyárakba, valamint a Magnita üzletbe. Köszönjük mindenkinek a kedves fogadtatást, a szülőknek a gyerekek szállítását. Délelőtt az iskolában folytatódott a tantermek díszítése, délután 16 órától kezdetét vette a várva várt előadás. Előbb Sime Judit igazgató köszöntötte az egybegyűlteket, majd Pusztai Matild nevelési igazgató sorban bekonferálta a műsorszámokat. A másodikosok Mikulás ruhába öltözve, tánccal kedveskedtek a megjelenteknek, Szilasi Ildikó tanítónő betanításában. Őket követték az előkészítősök, akik verseket szavaltak, Molnár Ivett irányításával. A negyedikesek Hevesi Laura tanítónő munkájának köszönhetően egy szép verses-énekes műsorszámmal lepték meg a közönséget. Az elsősök is szépen bemutatták tudásukat, énekeltek, szavaltak, majd táncra is perdültek, Csáki Margit tanítónő segítségével. A III. osztály tanulói egy szép verses-énekes összeállítással készültek, Gál Éva Gabriella tanítónő segítségével. Az V és a VI. osztályosok előadása következett, osztályfőnökeik Bíró Margit és Pusztai Matild vezetésével. Máté Erzsébet tanárnő, a nyolcadik osztály műsorszámát tanította be. A fiatalos, de mégis komoly előadás tapsra buzdította a közönséget. A Szikra csoport is fellépett. Jelenetüket, amellyel most is megnevetették a közönséget Pusztai Matild és Sime Judit pedagógusok segítségével sajátították el. Utolsó műsorszámként a közönség együtt énekelt a Fáy Szeréna kórussal. A műsorszámok között kihirdették a „Legszebben feldíszített osztály” és a SNAC „Karácsonyi sütemény” pályázatok nyerteseit, valamint bemutatásra került az iskola színezett karácsonyfája, amelyből mindegyik osztály elkészített egy-egy darabkát. Az elemiben a legszebben feldíszített osztály a II. osztály volt, a nagyoknál első helyen végzett a VII. A SNAC süteményversenyén első helyen végzett Molnár Petra, Molnár Tamara és Nuica Lavínia. A munkákat megtekinthetik iskolánk honlapján, padureni.wikifoundy.com címen. A tevékenységekről készült összefoglalókat megtekinthetik a YouTube-on, Sime Sorin tanár úr szerkesztésében.

Az Erdőhegyi Iskola V–VIII. osztályos tanulói felléptek szombat délután, december 21-én a kisjenői karácsonyi vásáron. Szombat este a kisjenői kultúrotthonban is felléphettek, Bíró Zoltán városi tanácsos és az RMDSZ-nek köszönhetően. Köszönjük a lehetőséget és a fogadtatást, valamint az adományokat! Mindkét szombati fellépést megtekinthetik a YouTube-on.

Az Erdőhegyi Általános Iskola közössége békés és boldog karácsonyi ünnepeket kíván mindenkinek!

Sime Judit