Kedves Barátunk!

1989 decemberében megalakult az RMDSZ. 30 év nem kevés idő, még a történelem léptékével sem. Közben felnőtt egy nemzedék, megszületett egy másik, és közben zajlottak történelmünk eseményei. A marosvásárhelyi fekete márciuskor Sütő András kivert szemétől, Cseresznyés Pál kirakatperétől, az RMDSZ ártatlanul meghurcolt vezetőivel (Nagy Zsolt, Markó Attila, Horváth Anna) vagy a terroristáknak kikiáltott kézdivásárhelyi fiúkkal folytatva, befejezve az úzvölgyi temetőben megszervezett vásári komédiával.

Kiemelt köszönet jár az RMDSZ Arad Megyei Szervezete tagjainak, illetve az Arad megyei magyar közösségnek, akik az elmúlt három évtized során kitartottak mellettünk! Erőt és hitet adtak ennek a közösségnek, azoknak, akiknek egyenként és együtt is szerepe volt abban, hogy itt, Aradon olyan eredményeket is elértünk, amelyekre joggal lehetünk büszkék. Igaz, hogy lassan, lépésről lépésre, de egyre közelebb jutunk ahhoz, hogy visszaszerezzük mindazt, ami valaha a miénk volt, s ami ma is minket illet.

Hogy ehhez még mindig megvan bennünk a szükséges erő és akarat, bizonyítja az idén lezajlott két, az RMDSZ szempontjából sikeres választás. Köszönjük, hogy számíthattunk Önre! Kérjük, hogy a jövő év újabb két fontos választásánál is támogasson bennünket aláírásával, szavazatával.

Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új esztendőt kívánunk Önnek és kedves családjának!

Bognár Levente Faragó Péter

alpolgármester parlamenti képviselő