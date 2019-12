Köszönet a fegyházból

Gyurkócza Aranka börtönlelkész, hivatásához híven az idei karácsony első, illetve második napján is úrvacsorával egybekötött istentiszteletet tartott az Aradi Fegyházban szabadságvesztésben élő hívei – nők és férfiak – számára. Sokak elítélő véleménye, bírálata ellenére vallja és hirdeti, hogy a bűnösöket megváltó Jézus érettük is megszületett. Számukra is van bűnbocsánat!

Ugyancsak karácsony második napján – a fegyházban – ft. és ns. Király Árpád marosi főesperes, arad-ségai plébános is szentmisét tartott a történelmi egyházhoz tartozó hívek számára.

Mivel Gyurkócza Aranka jószívű adakozók jóvoltából 85 szeretetcsomagot is kiosztott a szabadságvesztésben élő hívei között, kérésükre, de a maga nevében is köszönetet mond mindazoknak, akik hozzájárultak a szeretetcsomagok tartalmához. Ugyanakkor megköszöni Papp Sándornak és feleségének, Katának is a jószívűségüket, amiért nagy segítségére voltak a jelzett csomagok összeállításában.

Az adományozók között köszönet jár az arad-gáji, az arad-ségai és az arad-belvárosi római katolikus plébániáknak, az arad-mosóczy és az arad-belvárosi református gyülekezeteknek, és nem utolsósorban az aradi evangélikus-lutheránus egyháznak. Köszöni Csáki Zsuzsának is egyéni adományát.

Az adakozásban megnyilvánult áldozatkészségükért Isten gazdag áldását kéri minden adakozóra.