Köszönet az önzetlen támogatásokért!

Karácsony táján a Katalin Egyesület munkatársai jószívű adakozóknak köszönhetően, ezúttal is felkerestek Arad megyében 19 olyan, többségükben hátrányos helyzetű nagycsaládot, akik összesen 96 gyermeket nevelnek. Az önkéntes alapon felajánlott pénzadományokból tartós élelmiszerek, édességek, sőt kalács is került abba a mintegy 15 kilós csomagba, amit minden nagycsalád kapott.

A Csiky Gergely Főgimnáziumban Rogoz Marianna tanárnő idén is megszervezte a cipődoboz akciót, melynek során mintegy 100, ízlésesen becsomagolt, a címzett nemét és korát is feltüntető, a gyermekek és szüleik megtöltötte doboz gyűlt össze. Egy részüket a kisiratosi Pio Atya Gyermekotthon lakóinak juttatták, a többit a Katalin Egyesület támogatta családok gyermekeinek ajánlották fel. A jelzett dobozokon kívül, az RMDSZ-székházban is hagytak az Egyesület számára élelmiszereket, ruhaneműt, illetve, nyugta ellenében, pénzt.

A bevásárlás, illetve a csomagok összeállítása után Aradon kezdték a nagycsaládok felkeresését.

Csermákék várják Andreát vagy Andrást

A 10 gyermekes Csermák családban lázasan készültek a nagy ünnepre, takarítottak, sütöttek, főztek, illetve hazavárták a temesvári egyetemről Reginát és Kamillát. Amint Csermák István elmondta, jelenleg egy raktárban minőségi ellenőrként dolgozik, ugyanakkor a családanya, Andrea is a belvárosi római katolikus parókián kisegítőként tevékenykedik. Miközben az ünnepvárásról beszélgettünk, a családfő, István örömmel jelentette be: várják Andreát vagy Andrást, vagyis a 11. gyermeküket. A bejelentést Andrea asszony kissé elpirulva, de mosolyogva nyugtázta, megtoldva: majd csak nyár elején…

Tehát mégis Istvánnak lett igaza, hiszen amikor tavaly megkérdeztem: megállnak-e a 10-es számnál, Andrea akkor igennel válaszolt, István azonban kiegészítette: még megbeszélik. Meg is beszélték, hogy ahány gyermeket Isten ad, annyit vállalnak. Jól teszik, hiszen a Csermák gyermekek óvodában, iskolában, templomban, de a társadalomban is kifogástalanul viselkednek, mindenhol jól neveltségről tesznek bizonyságot.

Gurobics Angéla négy rucát vágott

Zimándközön a 6 gyermekes Gurobics Angéla családja is anyagi biztonságban várta a nagy ünnepet, ugyanis a férje az aradi vagongyárban dolgozik, két gyermeke a kisiratosi Pio Atya Gyermekotthonban nevelkedik. A háziasszony karácsonyra 4 vásárolt rucát vágott, tehát a Katalin Egyesülettől kapott kiadós élelmiszercsomag, a ruhanemű és az ajándék-dobozok tudatában, bizakodva készülhettek az ünnepre.

Ügyes gyermekek a Feier családban

Kakasvárosban a 10 gyermekes Feier családban Ibolya asszony mindig arra vágyott, hogy korszerű, tágas konyhája legyen. A gyermekek közül 3 Németországban dolgozik, közülük Sebestyén az ünnepre repülővel érkezett haza. A másik kettő a nyelvet tanulja, ezért úgy döntöttek, hogy csak húsvétkor jönnek haza. Azzal együtt, karácsonyra, illetve újévre Ibolya asszony 250 töltött káposztával készült, noha az éjféli mise után az unokahúga családjához mentek vendégségbe. Oda vittek kalácsot is, hogy szeretetben beszélgetve, együtt tölthessék a szentestét. Amint érdeklődésünkre Sebestyén elmondta, Németországban a testvérével, Dániellel egy fémfeldolgozó gyárban dolgoznak, állandó éjjeli műszakban, így havonta megkeresik a kétezer eurót.

A családapa, Feier Grigore az itthon maradt fiaival építő csapatot hozott létre, házakat építenek. A 16 éves Dávid olyan ügyesen dolgozik, hogy itthon egyedül parkettázott le két szobát, ugyancsak ő készítette el az udvaron az igen látványos, hatalmas köcsögformát öltött grillező kemencét is. A két nagyobbik leány befejezte a turisztikai tanfolyamot, mindketten egy panzióban dolgoznak, Hanna azonban fodrász-tanfolyamot is végzett. A vele együtt dolgozó Melinda is el kíván végezni egy ápoló-tanfolyamot, de a turizmust annyira megszerették, hogy nem szívesen szakítanának vele.

Zleockiék megélhetése biztonságosabb

A kisjenő-erdőhegyi 6 gyermekes Zleocki család sem szűkölködött karácsonykor, hiszen a házban lakó két férfi dolgozik, de a nagyfiú Ferike is a zimándújfalui Webasto gyárban folytatja a munkát. Karácsonyra hazalátogatott a már férjnél lévő legnagyobb leány is. A férfiak dolgoznak, a nagyobb gyermekek elkezdtek kirepülni, ezért a család anyagi gondjai is enyhültek – mondta el érdeklődésünkre a családanya, Csiger Ibolya, akinek a vele azonos testméretű aradi, Gerner Anna néni ezúttal is vadonatúj, használatlan cipőket, csizmát, illetve ugyancsak új ruhát küldött.

Gazsóék több pénzt akarnak keresni

A simonyifalvi 8 gyermekes Gazsó családot éppen disznóvágás után találtuk, tehát nem szűkölködtek. Amint az anyától, Mészáros Máriától megtudtuk, maga a zimándújfalui Webasto gyárban takarítónőként dolgozik, havonta 1200 lejért. A férje, Imre tehénpásztor volt, de ő is a jelzett gyárban kíván elhelyezkedni a nagyfiúval, Krisztiánnal együtt. A nagyleány, Andrea itthon vigyáz a kicsikre. A házuk homlokzatának a felújítása nem fejeződött be, tehát szükség van a pénzre, ezért kívánnak minél többen dolgozni.

Köszönet

A Katalin Egyesület vezetősége a támogatottak nevében ezúttal is köszönetet mond minden jószívű adakozónak, köztük a Csiky Gergely Főgimnázium vezetőségének és a lelkes ajándékdoboz gyűjtő diákoknak, valamint a szüleiknek, ugyanis a dobozaikból a Pécskai Humanitas Egyesület támogatta gyermekeknek és fiataloknak is jutott. Ugyanakkor köszönet jár Varga Enikő óvónőnek, aki a gyoroki óvodába, Andresz József alpolgármesternek, aki Majláthfalvára, Péró Tamás megyei tanácsosnak, aki Szentpálra, illetve Hadi Erzsébet vállalkozónak, aki Ágyára juttatta el az Egyesület segélycsomagjait.

A karácsony táján adakozók és segítők együtt idén is mosolyt, boldogságot csaltunk a sanyarú sorsú gyermekek arcára, ami a legnagyobb ajándék, hiszen mai, pénzközpontú anyagi világunkban az önzetlen segítés, a jótett csak keveseknek az erénye.