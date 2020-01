Lassan érkezik a tél

Nehezen indul be az idei síszezon a Vulkáni-hegység Hunyad megyei üdülőtelepein. Január közepén még mindig csupán a Sztrázsán és a Retyezátban lehet sízni, ám mindkét településen szükség van a hóágyúkra, hogy használhatóvá váljék a sípálya. A Sztrázsán ugyan már hetek óta síznek és a hétvégén is hét pályán működött a felvonó, de a hegyi mentők véleménye szerint a sípályák minősége meglehetősen gyenge. – A tízes skálán 5 és 8 pont közöttire értékelhetjük a pályákat. De így is nagy a forgalom, a vakáció utolsó hetében átlagosan 1800 körül mozgott a turisták száma, a hétvégeken viszont 3000 turista érkezik – közölte George Resiga, a lupényi hegyimentő-szolgálat vezetője.

Petrozsényi kollégája szerint a Párengen sincs hiány a turistákból, ám mesterséges hó hiányában a sípályák használhatatlanok.

Tekintettel a vakáció utolsó hetében mutatkozó igényre, a retyezáti Râuşoron is beindították a sípályát. Igaz, itt is keményen kellett hóágyúzni, hogy legalább 30 cm-es hó legyen a pályán. Az üdülőtelepet elözönlő turisták a parkolási nehézségekkel is meg kellett küzdjenek. Az egyetlen retyezáti sípálya közelében ugyanis még mindig nem sikerült egy megfelelő méretű parkolót kialakítani. A sofőrök egymás hegyén-hátán parkolnak az út mentén, tovább nehezítve a közlekedést.

A sízőknek azonban ennél szomorúbb hír, hogy e héten további felmelegedés várható, a retyezáti és sztrázsai üdülőkben a nappali hőmérséklet csak vasárnaptól csökken fagypont alá.