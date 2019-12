Legsürgősebb az ország költségvetése

Faragó Péter RMDSZ-megyei elnökkel, parlamenti képviselővel az államfőválasztás utáni politikai helyzetet elemezzük.

– Elnök úr, hogyan értékeli az államfőválasztás után az országban kialakult politikai helyzetet?

– Túl vagyunk az államfő-választáson, ami politikai szempontból nagyon nehéz időszak volt, mindenki a kampányra volt ráhangolódva, azzal kapcsolatban fogalmazta meg az üzeneteit. Most viszont a politikai osztálynak ideje foglalkozni azokkal a döntésekkel is, amelyek rá várnak. Közülük talán a legfontosabb a 2020-as évnek a költségvetése, hiszen az országnak, a közintézményeknek, illetve az önkormányzatoknak működniük kell, tudniuk kell, mennyi pénzből gazdálkodhatnak. Bízom benne, hogy a következő héten a parlament elé kerül a 2020-as költségvetés-tervezet, amit a parlament elkezd tárgyalni abban bizakodva, hogy még év vége előtt el is tudja azt fogadni.

– Meglesz-e az elfogadásához szükséges parlamenti többség?

– Jó kérdés, hiszen kisebbségi kormány fogja benyújtani, amelynek a parlamentben mintegy 20%-os támogatottsága van. Éppen ezért, partnerekre van szükségük, tehát zajlanak a tárgyalások a frakciók között, abban bizakodva, hogy olyan költségvetés-tervezet kerül a parlament elé, ami nagyjából mindenki számára elfogadható. Vagyis, biztosítja a fejlődéshez szükséges forrásokat a 2020-as évben.

– Az ügyben folyó tárgyalások mit sejtetnek?

– Remélem, hogy a költségvetést semmiképp nem úgy akarják elfogadni, ahogyan az felmerült az utóbbi napokban. Vagyis, a kormány felelősségvállalásával. Ez azt jelentené, a parlamentben nem lesz érdemi vita a költségvetésről. Ez a fajta megoldás a demokráciának eléggé komoly csapást jelenthetne, hiszen a költségvetési törvény az ország egyik legfontosabb törvénye. Erről az elsődleges jogalkotónak, a parlamentnek kell tárgyalnia, vitáznia és meghoznia a konszenzuson alapuló döntést.

– Mi az RMDSZ álláspontja a költségvetési törvénynek az elfogadásában?

– Tárgyalásokat folytatunk, partnereket keresünk annak érdekében, hogy az önkormányzataink számára biztosíthassuk a működéshez és fejlődéshez szükséges erőforrásokat.

– A kormány miért akarja felelősségvállalással elfogadtatni a költségvetést? Talán attól fél, hogy nem megy át a parlamenten?

– Valószínűleg nem attól fél, hogy nem megy át, hiszen valamilyen költségvetésre mindenképp szükség van. Szerintem inkább attól tart, hogy a törvénybe olyan módosítások kerülhetnek be, amelyek túlzottan megterhelnék az állam költségvetését. Attól fél, hogy a tervezetben olyan módosítások történhetnek, amelyek messze állnak a kormány terveitől, elképzeléseitől. Ez a félelem lehet az alapja a költségvetés parlamenti tárgyalása helyett, a más megoldás keresésének. Ez viszont veszélyes precedenst teremthetne, hiszen 30 év alatt még soha nem fordult elő, hogy nem a parlament fogadta el az ország költségvetését. Szerintem, ilyen dolgot nem lenne jó bevállalni, mert ezzel sokat árthatnánk a demokráciának.

– Mi várható a költségvetés valamilyen módon való elfogadása után?

– Szerintem minden politikai párt ráfordul a 2020-as választásokra, hiszen jövőre, május végén, június elején önkormányzati választások lesznek, míg november végén, december elején parlamenti választásokat szerveznek. Számunkra legfontosabbak az önkormányzati választások lesznek, hiszen a mi szempontunkból egyáltalán nem mindegy, milyen erővel lesz jelen az önkormányzatokban az Arad megyei magyar közösség. Nem mindegy, hogy a mindennapi életünket befolyásoló dolgok hogyan oldhatók meg, azokban hogyan képviseljük a megyebeli magyarságot, annak az érdekeit hogyan tudjuk érvényesíteni.

– A választásokra hogyan készül az RMDSZ Arad Megyei Szervezete?

– Az önkormányzati választásokra, természetesen, elkezdtük a felkészülést, megpróbáljuk a legszélesebb körből megtalálni a legjobban megfelelő jelölteket, akiknek megvan a megfelelő felkészültségük és akaratuk, illetve a közösségben a támogatottságuk is ahhoz, hogy önkormányzati tanácsosi, illetve polgármesteri, alpolgármesteri vagy megyei tanácsosi mandátum birtokában képviseljék a magyar közösségünket.

– Mikor kezdődnek a jelölő-közgyűlések?

– Ahogyan az eltelt 30 év folyamán, az RMDSZ mindig, teljesen nyitott módon tervezte meg az előválasztásokat, ahova jelentkezhet bármely magyar ember, aki RMDSZ-színekben szeretné képviselni a közösséget. Ennek minimális feltétele, hogy RMDSZ-tag legyen, ezért aki még nem az, a közeljövőben váljon taggá valamelyik helyi vagy Arad-kerületi szervezetben. Mert a belső megmérettetés a lépcsője annak, hogy valaki hivatalos jelöltté váljon. Az előválasztásokra valószínűleg február folyamán, legkésőbb március közepéig kerül majd sor minden helyi szervezetünkben. Rangsorolódni fognak a listán való elhelyezkedések, illetve kiderül, kik lesznek egy-egy helyi szervezet polgármesterjelöltjei. Ugyanakkor a megyei önkormányzati képviselők is előválasztáson lesznek rangsorolva, a Megyei Küldöttek Tanácsa révén valamikor március10-e körül megszervezett rangsoroló ülésén.

– Köszönöm szépen a tájékoztatót.

– Én köszönöm a lehetőséget!