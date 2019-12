Lélekformáló időszak a dévai Szent Antal-plébánián

Eseményekben gazdag az idei advent a dévai Páduai Szent Antal plébánián. – A jó Isten segítségével, örömmel készülünk Jézus Krisztus születésének megünneplésére, illetve az Úrral való találkozásra. Istennek legyen hála, hogy az idei esztendőben, támogatóink segítségével a szokottnál is gazdagabb programot tudtunk kínálni a család apjrajának-nagyjának, hogy lélekben is felkészüljünk a karácsonyra – mondta a templomkertben szervezett adventi vásár alkalmával fr. Főcze Bonaventúra, plébános.

Az ünnepváró időszak a hagyományos adventi koszorúk elkészítésével kezdődött, melyen gyermekek, felnőttek közösen fonták, díszítették a fenyőkoszorúkat. Az első idei betlehemest már advent első hétvégéjén megtekinthették, átélhették a dévaiak. A Kakasdról érkezett Sebestyén Ádám Székely Társulat a bukovinai székely hagyományokra épülő andrásfalvi betlehemest hozta el, és szintén advent első vasárnapján került bemutatásra a Tolcsvay László zenjére és Tolcsvay Béla szövegkönyvére íródott Magyar mise rockoratórium, melyet a Marosvásárhelyi Mustármag közösség adott elő Papp László vezetésével. Az ünnepre való hangolódást a csíkszeredai Psalite Zenekar koncertje tette teljesebbé. Advent második vasárnapján immár negyedik alkalommal muzsikált a dévai Páduai Szent Antal-templomban a Psalite. A csíkszeredai fiatalok modern hangszerelésű dalokkal mély hitről tettek tanúságot. És közben minden szombaton megnyitotta kapuit az Apró kezek műhelye, ahol Sebestyén ferences testvér, Kun-Gazda Kinga tanárnő és Fodor Éva vezetésével fafaragásra, papírfonásra, különböző kézműves foglalkozásokra várták a gyermekeket. Nem is hiába! A Szent Antal közösségi Ház földszinti termei hétről-hétre vidám gyereksereggel, szülőkkel, pedagógusokkal népesültek be és advent harmadik vasárnapján színes adventi vásárt rendezhettek az Apró kezek műhelyének csodaszép termékeiből. Az ezt megelőző szombaton, Daradics Annamária vezetésével díszes-ízes mézeskalácsok is készültek a plébánia konyháján. És e hétvégére még egy betlehemes befért a programba: a csíktapolczai gyermekek nagyszerűen jelenítették meg a magyar karácsonyi hagyományt a Sznet Antal közösségi Ház színpadán.

Advent utolsó hetét a marosvásárhelyi Ariel Ifjúsági- és Gyermekszínház Csihi-Puhi történetei nyitották meg.

Idén is elhozták a betlehemi lángot

Advent negyedik vasárnapján a dévai 55-ös Számű Kőműves Kelemen cserkészcsapat tagjai betlehemi lánggal lobbantották fel a negyedik adventi gyertyát a Páduai Szent Antal-templomban. – Ez a láng nagyon hosszú utat tett meg idén is. Betlehemből érkezett, ahol több mint ezer éve életben tartják. Szerzetesek, hívek gondoskodnak arról, hogy mindig legyen olaj a Születés templomában elhelyezett mécsesben. 1986-ban osztrák kezdeményezésre hozták el a betlehemi lángot Európába is, hogy emlékeztessen Krisztus békéjére, szeretetére. 1989 óta a cserkészek felvállalták, hogy szétosztják, továbbadják ezt a lángot. Azóta minden esztendőben cserkészek küldöttségei utaznak Bécsbe, átveszik a lángot és elviszik azt otthonaikba, templomaikba, kórházakba, magányos emberekhez. Nagy öröm számunkra, hogy ma ezt veletek is megoszthatjuk. Ennek a lángnak a csodás történetén túl, fontos küldetése van. Arra emlékeztet, hogy Krisztus békéje és szeretete példa kell legyen számunkra. Arra biztatlak, keressétek a békét és engedjétek a békesség fényét beköltözni a lelketekbe. Mert ahol fény van, ott nincs helye a sötétségnek – mondta a betlehemi láng dévai átadásán Daradics Balázs segédtiszt.