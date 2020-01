Megismételt buszbaleset Felsőbencsek közelében

A 60-as számú községi úton, amely helyenként rendkívül csúszós, kedden reggel is árokba csúszott az autóbusz, amely a környékbeli iskolás gyerekeket gyűjti össze Felsőbencsekről, Hidasligetről és Temesmurányról. A kedden reggel 7 óra előtt riasztott mentősök és tűzoltók elsősegélyt nyújtottak a busz 23 gyerek és 2 felnőtt utasának, de senki sem szenvedett komolyabb sérüléseket. Az iskolás gyerekek ugyanazok voltak, akikkel hétfőn is balesetezett egy másik autóbusz. A rendőrök már hétfőn is megbirságolták az út karbantartásáért felelős hidasligeti polgármesteri hivatalt 7250 lejre, mert nem szórtak csúszásgátló anyagokat az útra. Kedden már ennek az összegnek a duplájára, a maximális 14 500 lejre bírságolták meg az út karbantartóit.