Minden gyermek egyedi, csodás ajándéka az Istennek – hirdette Jókai Mór kedves karácsonyi novelláját tolmácsolva a dévai Kölyökszínház. A Szent Ferenc Alapítvány gyermekei fr. Főcze Bonaventúra dévai plébános meghívására léptek fel közvetlenül karácsony előtt a Szent Antal Közösségi Házban, az általuk is kedvelt Melyiket a kilenc közül? című történettel. – Ma délben tértünk haza magyarországi turnénkról, ahol a Budapesti József Attila Színházban is felléptek a gyermekek, igazi forgószínpadon. A muzsika hangjacímű darabot adtuk elő. Nagy volt az izgalom, az öröm. Fáradtan érkeztünk, de senki le nem mondta volna az esti fellépést. A gyermekek is nagyon kedvelik ezt a kedves történetet. Három éve szerepel a repertoárunkban, és mindig örömmel játsszák – meséli Pál Éva nevelő, aki nagy szeretettel foglalkozik az alapítvány dévai színjátszó-társulatával. –Mindig próbálunk olyan darabot keresni, ami közel áll a szívünkhöz. amelyben sok a gyermekszereplő, és a szeretet megéléséről szól. Nálunk is sok gyermek van az alapítványnál, és akárcsak Apró János pesti csizmadia, a Jókai darab főszereplője, mi sem tudnánk egyikükről sem lemondani. Mindegyiküknek megvan a maga sajátos értéke. Mind-mind szeretetreméltók – mondja Pál Éva.

Az ifjú színészek nagyszerűen beleélték magukat a színre vitt történetbe. A dolgos hétköznapok mellett megélt szegénység, az ünnepvárás izgalma, a csizmadia igyekezete, hogy megajándékozhassa gyermekeit, a szomszédasszony egyszerű jósága, az együtténeklés őszinte öröme, a gazdag háziúr felháborodása, szívének megenyhülése mind-mind ismerős érzés volt a gyermekek számára.

Így a közismert, sokak által régi emlékek közt őrzött Jókai-elbeszélés újra életre kelt, a gyermekek hitelessé, megfoghatóvá tették a szép karácsonyi történetet, mellyel az ünnep küszöbén ajándékozták meg a dévaiakat.