Motoron érkezik a Télapó

Idén sem marad el az az Aradi Motoros Közösség hagyományos Télapó a motoron (Moş Crăciun pe motocicletă) elnevezésű látványos, karitatív akciója.

December 21-én 12 órakor a Polgármesteri Hivatal előtti térre motorral érkeznek a télapók, hogy az ott összegyűlteket megajándékozzák.

A szerencsések fel is ülhetnek a motorbiciklikre, még az is lehet, hogy a télapó tesz egy kört velük a téren, majd miután megajándékozták a jelenlévőket, két kerékre pattannak, és ajándékot visznek az öregotthonokba, hogy a beteg, egyedülálló időseknek is örömet és karácsonyi hangulatot lopjanak a szívükbe.

A szervezők sok szeretettel várják a gyermekeket december 21-én, szombaton 12 órakor a Városháza elé!