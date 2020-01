Óévbúcsúztató mulatság Kisjenőben

Az immár hagyományosnak számító szilveszteri bál idén sem maradhatott ki a kisjenő-erdőhegyi RMDSZ programjai közül. A helyszín idén is a Romana étterem volt, ahol szépen megterített asztalok és bőséges menü fogadta a szórakozni vágyókat. A jó hangulatról az óteleki PINK zenekar gondoskodott, amelynek tagjai, csakúgy mint tavaly, idén is kitettek magukért, fergeteges hangulatot varázsoltak a táncparkettre. A jó hangulatról tanúskodik az is, hogy a mulatság reggel fél hétig tartott.

Az idei tombolából befolyt összeget a kisjenői RMDSZ vezetősége annak a fakerti családnak ajánlja fel, akiknek nemrégiben leégett a családi házuk.

Az óévbúcsúztató bál töretlen sikeréért hálás köszönet jár Bíró Zoltánnak és feleségének, Enikőnek, Ozsvár Andrásnak és feleségének, Mónikának, a Romana étterem tulajdonosának, a PINK zenekarnak és mindazoknak, akik ezt a szilveszteri mulatságot választják évről évre. Mindannyiuknak boldog új évet kívánunk!

Kép és szöveg:

Molnár Ferenc