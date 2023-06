Öntisztító illemhelyeket helyeznek ki a belvárosban

A Temesvári Városháza elindította a közbeszerzési eljárást öntisztító rendszerrel ellátott nyilvános illemhelyek kihelyezése érdekében. A Városi Tanács elé terjesztik jóváhagyásra a megvalósíthatósági tanulmányt, amely két, öntisztító rendszerrel ellátott nyilvános illemhely elhelyezését javasolja a 700-as piacon és a Polgári parkban (Parcul Civic).

Az ún. okos WC-k tűzállóak és vandálbiztosak, kártya és/vagy érme alapú automatikus nyitó-záró rendszerrel, valamint öntisztító és fertőtlenítő rendszerrel ellátott WC-csészével vannak felszerelve. Lesz benne önműködő kézmosó, szappanadagoló és kézszárító, hogy az érintkezési felületek minél kisebbek legyenek. A létesítmények távirányítással és távfelügyelettel is rendelkeznek, amelyek biztosítják a működési paramétereket. Mindkét illemhely SOS-pánikgombbal lesz ellátva, amely automatikusan kinyitja az ajtaját, még áramkimaradás esetén is. A fogyatékkal élők is használhatják őket, továbbá fűtési és szellőzőrendszerrel, a külső megfigyelést biztosító kamerákkal lesznek ellátva. A korszerű illemhelyek kültéri csappal vannak felszerelve, amely emberek és háziállatok számára is hozzáférést biztosít az ivóvízhez.

A beruházás értékét 500 000 lejre becsülik (áfával), ami tartalmazza az építési-szerelési költségeket, az összes berendezést, a betonplatform megépítését, a közművekre való rákötést (víz, szennyvíz-elvezetés, elektromosság). A projekt kivitelezési ideje 9 hónap, ebből 7 hónap a tervezésé és 2 hónap a tényleges kivitelezésé.