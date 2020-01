Összefogással, támogatással, folytatódik az Ibolyások diadalútja

Arad megyében a nagyzerindi Ibolya Néptánccsoport csodaszámba megy, ugyanis miközben más magyarlakta településeken megszűnnek vagy alaposan leépülnek a néptánccsoportok, a megye északi csücskében továbbra is virágzik az Ibolya. Új év kezdetén Kiss Csilla csoportvezetővel, a csapat mindenesével az elmúlt évet értékeljük.

– Mióta tart az Ibolya folyamatos menetelése?

– Idén az Ibolya Néptánccsoporttal a kilencedik évünkbe léptünk, jövőre leszünk tízévesek, ha Isten is úgy akarja. Kicsit hihetetlen kimondani, hogy jövőre tízévesek leszünk. Szinte észre se vettük a múló időt, hiszen annyira mozgalmasra sikerült minden évünk, hogy észre sem vettem mennyire rohan az idő. 2019-ben sem unatkoztunk. Megszerveztük a három nagy programunkat, az Ibolyás farsangot, a falunapi néptáncgálát és az Ibolya-évzárót. Ezek mögött a rendezvények mögött csapatmunka van, ami úgy tűnik, hogy évek óta jól működik. Egy-egy rendezvény sikeres megvalósításához sok ember munkájára van szükség, és én nem győzök elég hálásnak lenni azért, hogy a nagy többség kiveszi a részét belőle. Természetesen, mindhárom rendezvény más, de azért a forgatókönyv majdnem ugyanaz. Szilágyi Andrással összeállítjuk a műsort, amit megelőz egy hosszú próbafolyamat, és elkezdődnek a szervezési munkálatok, ami az én részem. A legjobban még mindig a nagyok csoportjára számíthatok, nekik szinte már mondani sem kell a teendőket, évek alatt beleszoktak már, de a többi csoport is kiveszi a részét mindenből, igyekszem belenevelni őket a feladatokba.

– Rajtuk kívül kire lehet számtani?

– A háttérmunkák nagyon fontosak, azokat a szülők, a nagyszülők, a lelkes támogatók vállalják magukra, akikből mindig akad önkéntes jelentkező. Persze, ez mind nem menne gördülékenyen, ha a helyi önkormányzat és a vezetők nem támogatnák a munkánkat, és itt nem csak a dolog anyagi vonzatára gondolok.

– Én viszont azt hiszem, a támogatók megnyerése nem véletlen. Ön hol tanulta a program-menedzselést?

– A magyar nyelv és irodalom tanári szak mellett elvégeztem a Szegedi Főiskolán a rendezvényszervező szakot is. Közben igyekszem olyan képzéseken részt venni, amiket itthon hasznosítani tudok. Ősszel sikerült elvégeznem még egy Így tedd rá, az Ünnepek a néphagyományban az óvodában és az általános iskolábanelnevezésű képzését, majd decemberben az Erdőhegyi Általános Iskola és a magyarországi Oktatási Hivatal jóvoltából részt vettem a Folklórhagyományok ápolása iskolai keretek közötti továbbképzésén. A jelzetteken túlmenően, két éve egy virágkötő tanfolyamot is elvégeztem, hogy otthonosabban mozogjak a rendezvények alkalmával szükséges teremdekorálásban is. Ezzel párhuzamosan, jártam már közösségépítő képzésre is, de igyekszem részt venni pályázatíró konferenciákon is. Mindenképpen szeretném megragadni ezeket az alkalmakat, hogy ezután is minél több alkalmazható tudással szolgáljam az Ibolyásokat.

– Milyen alkalmakon léptek fel tavaly?

– Rengeteget utaztunk a 2019-es évben, felléptünk a megyei magyar falunapokon, a Pécskai Néptánctalálkozón, Bihar megyében a Partiumi Néptánctalálkozón és a Fekete-Körös-völgyi Magyar Napokon, magyarországi határ menti településeken, a Csabagyöngye Kulturális Központban, de jártunk Szatmárnémetin és a Balatonnál is. Tavaly sem maradtak el az olyan közösségépítő találkozásaink, mint az nyárbúcsúztató buli, a legapróbbak Mikulás várása, de közösen vettünk részt lánybúcsún, meglepetést táncoltunk lagzin, születésnapon egyaránt.

– Miből fedezték a programjaikat?

– Tavaly harmadszorra nyertük el a Csoóri Sándor Alap pályázatát, aminek köszönhetően bővülhetett a táncosok viselettára, de ez az egyik célunk idén, illetve a jövőre nézve is, bővíteni mindegyik csoport ruhatárát. Ebben nagy segítségünkre van, és köszönet érte Prentel Irénke néninek és Hodgyai Editnek. Simándi Sándor polgármester úr biztosított az idén is róla, hogy az önkormányzattól továbbra is számíthatunk a fenntartási költségeink finanszírozására, hiszen egy majdnem 100 fős néptánccsoportot fenntartani nem kis költség. Továbbra is támogatóink között tudhatjuk a Pro Zerind Egyesületet, amelynek a közvetítésével sikerül pályázatokat nyernünk, de amennyiben sikerül megszervezni a nyári külföldi fesztivál-utat, abban is támogatni fognak. A kisebb cégektől, magánszemélyektől is kapunk segítséget, például az Apró Ibolyák Mikulás-csomagjainak főtámogatója a kisjenői illetőségű Magnita cég volt. Pályázatokat írni, kapcsolatokat tartani, elszámolásokat végezni, mindent összehangolni nem kis munka, de szívesen teszem, mert a gyerekekért érdemes, és szerintem ezt látják a támogatók is, ezért állnak olyan sokan mellettünk.

Idén bevonják a kicsiket is a környező falunapokra

– Elkészült-e az idei programjuk?

– A 2020-as évre főbb vonalakban már megvannak a tervek. Február 14-én András Folk and Roll nevű formációja ad egy gálaműsort a békéscsabai Jókai Színházban, ott fogunk legközelebb fellépni. Erre az Elek Táncegyüttessel közösen készülünk, eleki koreográfiával, amire a próbákat már január elején elkezdtük. Ugyancsak az elekiekkel szeretnénk májusban Temesváron minősítő versenyre is benevezni, majd szintén közösen pályázunk meg egy külföldi fesztiváli részvételt. A jövőre nézve, csoportbeli változások is lesznek: például a nagyok csoportja szintén egy közös koreográfia erejéig össze lesz vonva a haladósokkal. A kicsik és a felnőttek csoportja új koreográfust kap Szilágyi András mellett. Mivel Andrásnak egyre több színházi elfoglaltsága akad, ezért, hogy a zerindi napokra zavartalanul tudjunk felkészülni, segítségünkre lesz Hetényiné Kepka Sára. Sárival már nem először dolgozunk együtt, minden nagyobb fellépésünk előtt segít a lányoknak felkészülni. Az Apró Ibolyákkal továbbra is én foglalkozom. Ők vannak a legtöbben, 28-an járnak minden hétfőn a foglalkozásokra, az Ibolyások létszáma jelenleg megközelíti a 90-e.

– Mikor lesz a legközelebbi fellépésük?

– Folyó év február 29-én megszervezzük farsangi előadásunkat. Idén hagyományos, magyar farsangot rendezünk, amely már délután elkezdődik farsangi felvonulással, majd az esti műsoron a nézők láthatnak farsangi népi játékokat, téltemető ceremóniát, táncokat. Az is hagyománnyá vált, hogy a farsangi műsorunkban helyet kap a színjátszás, amivel idén is készülünk, mégpedig Kéri Ferenc Meghalsz, banya!, az Indul a bakterház című mű alapján íródott darabjával. Az ibolyások műsora után a Royal Team ad koncertet, majd DJ Duka szórakoztatja hajnalig a közönséget.

– Az év programjából már ismer részleteket?

– Egy hosszú mókuskerék az egész év. Példának okáért, még nem ment le az Ibolya évzáró műsor, de már szervezni kellett az aprók Mikulás-várását, utána még el sem múlt a Mikulás, de már elkezdtük a nagyokkal a farsangi próbákat. Még azt sem mondhatom, hogy az ünnepek alatt nagyon pihentünk, mert december 27-én még próbáltunk, január 2-án már próbáltunk. Mivel a nagyoknak elkezdődik az egyetemen a vizsgaidőszak, ezért idejében el kellett kezdenünk a farsangi felkészülést. Nekem nincs megállás, de azért arra odafigyelek, hogy a csoportoknak legyen kisebb-nagyobb szünetük. A nyári fellépés-sorozatot most már többnyire megosztjuk a haladók csoportja és a nagyok között, illetve tavaly nyáron sok fellépést elvittek a kannások. Idén már bevonjuk a kicsiket is a környező falunapokra, hiszen már ők is legalább 4-5 éve egyre pallérozottabban ropják a néptáncot.

– Kívánok további sok sikert, elegendő lelki erőt és kitartást az Ibolyások további diadalútjának az előkésztéséhez és a menedzseléséhez egyaránt. Köszönöm szépen a beszámolót!

– Az Ibolyások nevében, köszönjük a lehetőséget.