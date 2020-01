Sikeres óévbúcsúztató bál Sofronyán

December 28-án, szombaton, óévbúcsúztató bált rendezett az Erdélyi Magyar Néppárt sofronyai szervezete. A község kultúrotthonában szervezett eseményen sok sofronyai magyar család vett részt, de a közeli településekről is jöttek magyarok. Az est a jelenlévő gyermekek megajándékozásával kezdődött. Hozzájuk eljött ismét a Mikulás, aki, miután meghallgatta a kicsik karácsonyi énekét, minden gyermeknek egy ajándékcsomagot nyújtott át. Ezután Tóth Ferenc sofronyai EMNP-elnök köszöntötte az egybegyűlteket és jó szórakozást kívánt a mulatsághoz. Az est folyamán a Roller zenekar biztosította a zenét. A jó hangulathoz a közben megrendezett humoros versenyek is hozzájárultak. Ezeket a MINTA Arad megyei elnöke, Pálfi András mutatta be és vezette le a helyi fiataloknak. A tánc és a mulatság hajnalig tartott, majd végül következett a várva várt tombolahúzás, ahol tucatnyi ajándékot sorsoltak ki. Az est sikeréért köszönet jár a szervező sofronyai EMNP-nek és a támogatóknak.

Kép és szöveg:

dr. Burián Sándor