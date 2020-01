Szikra-betlehemezés Kisjenő-Erdőhegyen

Az Erdőhegyi Általános Iskola csapata hetedik alkalommal zárta betlehemezéssel az évet. Jézus születését ünnepelve, a szeretet szikráit szórták város és megyeszerte. Az iskola tanulóinak csoportja, a Székely Kapuk–Zöld Kapuk nemzetközi vetélkedőre nevezett be, amelyet az Európai Magyar Fiatalságért Alapítvány szervez. A több hónapos munka októberben vette kezdetét, a versenyre való benevezés után következtek a próbák, végül az előadások. A tevékenység most januárban, a Betlehemes Napló leadásával zárul. A jelenetet Pusztai Matild tanárnő irányításával és Sime Judit tanárnő segítségével tanulták meg a gyerekek. Idén a csoport teljesen megújult, az új angyalok és pásztorok ötödik és hatodik osztályosok. A Szikra csoport tagjai: Hajdu János, Horvát Sándor, Horvát József, Kádár Krisztián, Leteg Csaba, Milák László, Zaharia Daniela V. osztály; Bartulov Dániel, Horvát Árpád, Korponai Jázmin, Patkány Valentin, Sabau Aurel Claudiu, Sabau Hajnalka, Szilágyi Krisztián VI. osztály. A verseny célja az összetartozás érzésének, a betlehemezés hagyományának felélesztése, az örömszerzés és az adományok gyűjtése, tudatosítva a tényt, hogy sok kicsi ember, sok kicsi helyen, miközben sok kicsit megtesz, megváltoztatja a világ arculatát... Az előadásokról felvétel is készült, ezt megtekinthetik a YouTube-on, Sime Sorin tanár úr szerkesztésében. A Szikra útját, a próbákat és a fellépéseket, nyomon követhetik iskolánk honlapján: padureni.wikifoundry.com. Idén a csoport első előadása az Erdőhegyi Napközi Óvodában volt, majd következtek sorban a bemutatkozások. Köszönjük a Maschio Gaspardo és a Contitech Thermopol gyáraknak a meghívást és a fogadtatást. Köszönjük az Erdőhegyi Mezőgazdasági Társulásnak, valamint a Phoenix Auto Tuning, Infocont, Borgya Rozalia, Teroma Vet, Biro Marta, Kisway Cris, New Nitto, Mol Románia, Universal Cris üzleteknek, hogy meghallgattak és támogattak minket. Aradon a Tóth Árpád Irodalmi Körben is felléptek a betlehemezők, majd a kisjenői Gyermekek Biztonságban Gyermekotthonban, a Polgármesteri Hivatalban, a Karácsonyi Vásáron és a Kultúrotthonban is odafigyelésre találtak. Ez utóbbi lehetőségért köszönjük Bíró Zoltán helyi tanácsos úrnak és a helyi RMDSZ-nek. Iskolánk karácsonyi műsorán, saját társaiknak szereztek örömet fellépésükkel. Az adományokat az iskolánkban működő Szent Ferenc Napközinek ajándékozzuk, valamint az Európai Magyar Fiatalságért Alapítvány humanitárius fejlesztési és nevelési programjaira fordítjuk. Köszönjük mindazoknak, akik szeretettel fogadták, meghallgatták a Szikra csapatot! Az elszórt szeretetszikrák maradjanak meg egész évben, ne hunyjanak ki, vezéreljenek mindenkit egészségben és boldogságban!

Kép és szöveg:

Sime Judit