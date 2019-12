Szívünkben újra megszületett a betlehemi kisded

Tegnap az Aradi Polgármesteri Hivatal szociális étkezdéjében 13 órakor Szabó Mihály városi tanácsos az RMDSZ Arad Megyei Szervezetének a nevében köszöntötte a száznál több egybegyűltet. Miután visszatekintett a karácsonyi, illetve húsvéti magányosok ebédjének a szép hagyományára, köszönetet mondott a résztvevőknek, amiért jelenlétükkel hozzájárulnak e szép hagyomány folytatásához. Amint kifejtette, a mostani ebédre 137 meghívót kézbesítettek. Farkas Viktória, a Máltai Szeretetszolgálat Aradi Szervezetének, illetve az RMDSZ Arad Megyei Szervezete mellett működő Szociális Szakbizottságnak az elnöke köszöntőszavait követően a „Jónak lenni jó” szállóigéből kiindulva, örömének adott hangot, amiért újra együtt lehetnek az RMDSZ nagy családjában, karácsonyi, ünnepváró hangulatban. Ennek a megteremtéséhez kívánt hozzájárulni Almási Vince leköszönt kisiratosi polgármester és citerás csapata.

Almási Vince is köszöntötte a vendégeket, nagy megtiszteltetésnek tartva, amiért a magányosok karácsonyi ebédjének a társaságát szórakoztathatják. Miután a citerazene régi hagyományát felelevenítette, érintve annak a kisiratosi újjászületését, mindenkinek jó szórakozást kívánt. A hattagú citerazenekar ismert, közkedvelt karácsonyi énekeket játszott, énekelt, amibe számos vendég is bekapcsolódott. Utolsó énekük előtt meggyújtottak 6 szál gyertyát, majd mindenkinek kegyelmekben gazdag, áldott karácsonyt és boldog új évet kívántak, a közönség velük együtt énekelt.

Szabó Mihály városi tanácsos kimentette Bognár Levente alpolgármestert, aki a Tóth Sándor kopjafájának a koszorúzására érkezett hódmezővásárhelyi küldöttséget fogadta.

Bogdan atya szolgáltatta az asztali áldást, Máté evangéliumából olvasva fel Jézus születésének a történetét, amihez hozzáfűzte: Isten mindenképp számított az ember közreműködésére, azzal együtt, hogy a házasságról Máriának, de a jegyesének, Józsefnek is volt egy elképzelése, mégis igent mondtak az isteni meghívásra. Arra az életre, amit nem ismertek. Ha elzárkóztak volna Isten felkérésétől, bizonyára másképpen alakult volna az ő, de a mi életünk is. Az ember részéről érdemnek számít, amikor igennel válaszol Isten felkérésére, amit az angyal közvetített. Egy gyermek születését ünnepeljük, ami az egész keresztény világnak az ünnepe. Ezen az ünnepen senki nem maradhat egyedül, hiszen Jézus beleszületett egy emberi családba, ezért egymásnak testvérei vagyunk Jézusban, aki velünk akar találkozni, meg akar örvendeztetni bennünket a betlehemi ajándékkal. „Mert a próféta is azt mondta: Jézus 2000 évvel ezelőtt született meg a betlehemi jászolban, de jaj nektek, ha nem születik meg a ti szíveitekben is” – zárta ebéd előtti fohászát Bogdan atya, akinek a vezetésével a résztvevők együtt imádkoztak Istennek a közös ebédre, az együttlétre való áldásáért.

Erdélyi István – szokásához híven – ezúttal is verset olvasott fel. Nagy átéléssel adott hangot Aranyosi Ervin Karácsonyi kívánság című költeményének.

A résztvevők elfogyasztották az ízletes becsinált levest, ami után töltött káposztát és sült kolbászt, majd hagyományos karácsonyi kalácsot ettek. Mindezt borral, üdítővel, ásványvízzel öblítették le, közben baráti hangulatban elbeszélgettek.

Az idei magányosok karácsonyi ebédjének a sikeréhez nagyban hozzájárul Arad Város Tanácsának a támogatása, ami az Aradi Kulturális Központon keresztül történt. Társszervező volt az RMDSZ Szociális Szakbizottsága, valamint a Máltai Szeretetszolgálat Aradi Szervezete. Köszönet jár a támogatóknak, szervezőknek egyaránt. Reméljük, hogy nemcsak a résztvevők, de a szervezők és a támogatók szívében is megszületett a betlehemi Kisjézus.