Úgy igazi az ünnep, ha a lelkükben él

Évről évre tartalmasabbá lesz a Dévai Téglás Gábor Elméleti Líceum karácsonyi sokadalma, mely a fiatal tanintézmény első hagyományos rendezvényei közül való. Idén az elemisták közös produkcióval léptek színre. A kisdiákokat és tanítóikat felsorakoztató Pimpimpáré kórus a sok-sok ünnepi fellépése közepette is újat, egyedit hozott. A csengő hangon előadott gyermekdalok pillanatok alatt ünnepi hangulatot varázsoltak az iskola zsúfolásig telt aulájában. Az óvodásokat a nagycsoport képviselte a műsorban – táncos hópelyhekként pördültek, libbentek a színpadon, külön dicséretet is szerezve a bemondó szerepét vállaló két tizedikes diáktól: Osváth Mihálytól és Papp Evelyntől. Utóbbiak kedves szavakkal illették a további fellépőket is: a gimnazista és középiskolás diákokat, akik idén rendkívül színes és tartalmas műsort hoztak össze. Volt ötletes manótánc, sok gyönyörű dal, szívet melengető szavalat, hagyományos és modern betlehemezés, sőt Grincset is sikerült megszelídíteniük a tizedikeseknek, akik rövid jelenetükkel nyilvánvalóvá tették: a karácsony lényege nem az ajándékokban, hanem az együttlét örömében rejlik. Az est nagy meglepetése a tanító nénik kórusa volt, akik Gárdonyi Géza 1882-ben szerzett gyönyörű karácsonyi dalát szólaltatták meg több szólamban. Az örömet, szeretetet sugárzó műsor, a szervezést felvállaló Hauer Erich Diáktanács (HEDT) kérésére a Fehér karácsony közös eléneklésével ért véget. Az ezt követő taps, a fellépőket és szervezőket egyaránt megillette. – Idén a szokottnál is jobban rá kellett húznunk, hiszen az elemi osztályok nem készültek önálló, évfolyamonkénti műsorokkal, hanem közös kórusfellépést vállaltak, így a nagyobbakra hárult a feladat, hogy színessé tegyék a műsort. Minden osztályt felkértünk, hogy készüljön valamivel és nagyon örültünk annak, hogy többségük szívesen vállalta a szereplést még így a félévzáró dolgozatok közepette is – mondta hálás szívvel Szász-Barra Boglárka, HEDT-alelnök. A rendezvényről elismerően szólt Kocsis-Attila Levente iskolaigazgató is. – Ma már városunkban is több tanintézmény vette át a karácsonyi sokadalom hagyományát. De csupán a vásár jelleget – egyfajta ünnepi bazárt rendeznek. Szép termékekkel, nagy sikerrel. Ám úgy érzem, a mi sokadalmunk ennél jóval több. Elsősorban azért, mert sokan vagyunk itt együtt. Nem csupán vásárt rendezünk, hanem a gyermekek kedves dalai, versei, jelenetei által hangolódunk lélekben is az ünnepre, együtt készülünk a Megváltó születésére. Ez az, ami különlegessé teszi a mi sokadalmunkat – fogalmazott köszöntőjében az iskolaigazgató, nagyra értékelve a diáktanács, a pedagóguskollégák és osztályközösségek munkáját.

Az ünnepi műsort követően sor került a várva várt kézművesvásárra is. A diákok osztályonként felsorakozva kínálták szebbnél-szebb saját készítésű ünnepi díszeiket, üdvözlőlapjaikat, finomabbnál-finomabb süteményeiket. A legnagyobb keletje persze idén is a zsíros kenyérnek volt, mert a vásári forgatagban sokan megéheztek. De a szeretettel készített kézműves termékek is szinte mind elkeltek. Minden osztályközösségnek gyűlt egy kis év végi útravalója, amivel a félévzárást megünnepelheti, vagy bepótolhat egy osztálykirándulás anyagi fedezésébe.