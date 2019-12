Újabb EU-s pályázatok kaptak finanszírozást

A Nyugati Régiófejlesztési Ügynökség (ADR Vest) temesvári székházában tartotta meg évzáró sajtótájékoztatóját Sorin Maxim ADR-igazgató, aki a sajtónak elmondta: a Regionális Operatív Program keretében 1043,40 millió euró értékű fejlesztéseket valósítanak meg a nyugati régióban, ebből közel 800 millió euró vissza nem térítendő európai támogatás. Ez alkalommal újabb három uniós projekt kapott finanszírozást, amelyekből Gátalja (Temes megye) és Szászváros (Hunyad megye) közvilágítása újul meg, illetve a temesvári ETA 2U cég fejleszti Technológia Transzfer Központját.

Sorin Maxim ADR részletesen bemutatta a 2014–2020-as Regionális Operatív Program helyzetét, amelynek keretében 1320 pályázatot nyújtottak be a Nyugati Régióból, ebből 522 kapott finanszírozást és további 319 pályázat van kiértékelés alatt, illetve olyanok is vannak, amelyeket már jóváhagytak és szerződéskötés előtt állnak. Sorin Maxim szerint a már finanszírozást kapott pályázatok értéke is meghaladja a Nyugati Régiónak kiutalt 654 millió eurós keretet, de mivel hamarosan elkezdődik a 2021–2027-es EU-s költségvetési ciklus, azok a pályázatok, amelyek most nem jutnak forrásokhoz, a következő ciklusban juthatnak finanszírozáshoz.

Szászváros egy közel 15 millió lej, Gátalja közel 12 millió lej értékű pályázat forrásaiból újítja meg közvilágítását, LED-es fényforrásokkal és napelemes energiaforrásokkal minimalizálva a közvilágítás költségeit. A szászvárosi polgármester azt is elmondta a szerződéskötés előtt, hogy a város mind a 19 EU-s projektje finanszírozást nyert, és ennek köszönhetően egy szászvárosi lakosra több mint 1800 euró EU-s támogatás jut a POR keretében. Az ETA 2U informatikai cég egy több mint 1 millió lej értékű pályázatot valósít meg, amelynek forrásaiból innovatív technológiák átadásával foglalkozó szolgáltatását fejleszti.