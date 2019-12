Harmadik alkalommal rendezte meg a dévai református egyházközség a Várjuk EGYÜTT az Urat nevet viselő adventi kórustalálkozót, melyre ezúttal is meghívást kaptak a városban működő különböző felekezetek kórusai. – Ez alkalmon a hangsúly az EGYÜTT-ön van. Ma már számos olyan adventi rendezvényt szerveznek, melynek a címe, hogy Várjuk az Urat, Várjuk a Megváltót, de mi úgy gondoltuk nagyon fontos az, hogy EGYÜTT várjuk. Ennek most már hároméves hagyománya van egyházközségünkben, és idén három dologra szeretnénk ráirányítani a figyelmet. Elsősorban az 1989-es forradalom kapcsán fontos tudatosítanunk, hogy a kommunizmus igájának megtörése csak együtt, összefogva valósulhatott meg. Akkor még csak hétéves gyermek voltam, de láttam azt, hogy vallási és nemzeti hovatartozástól függetlenül fogtak össze az emberek, és azt hiszem ebben rejlett a győzelem titka. Egy másik évfordulót is ünneplünk egyházközségünkben. Húsz esztendeje annak, hogy megépült a Melite Református Gyülekezeti Ház és ez is a csodálatos összefogás gyümölcse, mely mind a mai napig áldott alkalmakra ad lehetőséget. És talán a legfontosabb, amiért három esztendővel ezelőtt elindítottuk ezt a kórustalálkozót, az hogy várjuk EGYÜTT a Megváltó születését. Örömmel tölt el, hogy idén is megtelt a templomunk, római katolikusok, ortodoxok, unitáriusok, reformátusok és a zsidó közösség tagjai közül is eljöttek. Együtt dicsértük az Urat. Hiszen az evangéliumból is azt olvashatjuk, hogy nem egy pásztor indult el a betlehemi jászolhoz, hanem egymást biztatva „Gyertek, menjünk el mind!”, együtt mentek megkeresni a világra született Megváltót. Hasonlóképpen a napkeleti bölcsek is együtt indultak el Betlehem felé. Fontos tehát, hogy mi is vallási, nemzeti hovatartozástól függetlenül tudjunk együtt haladni az úton, Isten felé – mondta köszöntőjében Rátoni Csaba lelkipásztor. A rendezvény kezdetén áldást mondott Koppándi Zoltán unitárius lelkipásztor és Dorin Kladni, ortodox karvezető is. A dévai IKE tagjai a 130. zsoltárt olvasták fel románul és magyarul, majd egy gyönyörű 13. századi adventi egyházi dallal indította a kórustalálkozó műsorát a Dévai Téglás Gábor Elméleti Líceum Pimpimpáré kórusa. A Lengyel Izabella tanító-zenetanár által, két esztendeje életre hívott népes gyermekkórusban együtt énekel a dévai magyar iskolaközpont valamennyi elemista kisdiákja és tanítóik. Idén már többszólamban is megszólaltatták a karácsonyi gyermekdalokat, elismerő tapsot érdemelve ki. A dévai református egyházközség ifjúsági kórusa, János Zsuzsa tanítónő vezetésével hozta a fiatalos, lendületes dallamvilágot, majd a dévai ortodox püspökség Anastasis kórusa, a kórustalálkozók visszatérő vendégeként szólaltatta három, négy szólamban a sajátos bizánci hangulatot sugárzó dalokat. A Dorin Kladni vezette kórust is vastapssal jutalmazta a közönség. A Hunyad megyei magyar közösség körében közkedvelt dévai Szivárvány nyugdíjaskórus, Domokos Balázs vezetésével adott elő egyházi és népi karácsonyi énekeket, az ünnepkör magyar hagyományaira irányítva a figyelmet. A rendezvényt a házigazdák, a dévai református gyülekezet kórusa zárta. – Ez egy egészen sajátos összetételű kórus, amelyben egészen kisgyermekek, fiatalok, felnőttek és idősek is énekelnek. Idén két-három szólamú karácsonyi dalokat szólaltattunk meg, hagyományos hangzásúakat és modernebbet is. Műsorunkat a Csendes éjjel zártuk, melybe nagyon szépen bekapcsolódtak a jelenlévők, mindenki a maga nyelvén énekelte, dúdolta ezt a gyönyörű karácsonyi éneket – foglalta össze a találkozó műsorát Lengyel Izabella karvezető. Az adventi kórustalálkozót követően a résztvevők együtt ünnepelték a dévai Melite Református Gyülekezeti Ház fennállásának 20. évfordulóját, és szeretetvendégségen fűzték szorosabbra az ismeretséget, baráti kötelékeket.