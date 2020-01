Vegán Golden Globe

Hollywoodban, a világ filmfővárosában 77. alkalommal osztották ki a Golden Globe- (Arany Glóbusz-) díjakat. Ez egy olyan amerikai, filmes és televíziós díj, amely évente egyszer kerül kiosztásra (ugyanúgy, mint a filmvilág legértékesebbnek ítélt Oscar-díja), s aki-ami itt befut, az méltán számíthat erkölcsi, s nem utolsósorban anyagi elismerésre.

1944-ben alapította a Hollywood Foreign Press Association (HFPA), a Hollywoodban dolgozó külföldi újságírók szervezete. Az Amerikai Filmakadémia több mint ötezer tagja által odaítélt Oscar-díjtól abban különbözik, hogy a zsűriben kizárólag Hollywoodban akkreditált (minden bizonnyal kulturális téren járatos) külföldi zsurnaliszták foglalnak helyet (mintegy kilencvenen, több mint 50 országból), akik, feltehetőleg, nem főleg „amerikai szemszögből” nézik a felvonultatott alkotásokat (1956-tól a tévés produkciókat is). Bizonyos megközelítésben talán azt mondhatnánk: ítéletük reálisabb, tágabb szemszögű.

Taglalhatnánk a különböző kategóriákban (legjobb drámai film, komédia vagy musical, rendező, férfi és női fő- és mellékszereplő, forgatókönyv, filmzene stb.) nyerteseket, de hát közülük egyet sem láttunk, s ha majd itthon vetítik őket, úgyis megtudjuk. Most azt emelném ki, hogy a 77. Arany Glóbusz-díjátadó (mindig visszafogottabb, kevésbé hivalkodó, emberközelibb volt, mint az Oscar-gála) ezúttal – tekintettel a klímaválságra – teljesen vegán, azaz kizárólag növényi alapú ételeket szervíroztak a vendégeknek. (Nem olvastam arról, hogy ízlett-e nekik; azt azonban hozzáfűzném, amit sokan talán nem is tudnak: a húst szolgáltató állattenyésztés iszonyú mértékben lég- és környezetszennyező!) Nem volt továbbá a feldobáson semmi műanyag kellék, minden újrahasznosítható volt. (Még a vörös szőnyeg is, mondják. Remélhetőleg csak egyszerűen kitisztítják, s nem darálják be textilhulladéknak.)

Amúgy a szándék dicséretes, bár gyakorlati értéke szinte nulla: csak az aradi strandon, szerintem, egyetlen nyári szezonban legalább százszor annyi

újrahasznosítatlan műanyag-kellék (palack, pohár, tányér, evőeszköz stb.) fogy, mint a hollywoodi gálán.

De a Golden Globe-ról ír a világsajtó, és jó példával szolgálhat.

S mint tudjuk: minden nagy ugrás egy apró lépéssel kezdődik.