Vizsgálatot indított a bukaresti rendőrség annak kapcsán, hogy egy másik beteg is megéghetett

Hivatalból eljárást indított kedden a bukaresti rendőrség, és kiterjesztik a vizsgálatot a fővárosi Floreasca kórházban történtek ügyében, miután úgy tűnik, tavaly egy másik beteg is megéghetett az egészségügyi intézményben. Párhuzamosan az egészségügyi minisztérium csapata is vizsgálódik.

Arról, hogy létezhet egy második beteg is Victor Costache egészségügyi miniszter beszélt kedden, mondván, fennáll a gyanú, hogy nem egyedi eset azé a nőé, aki meggyulladt műtét közben, sérülései miatt pedig életét vesztette.

„Folytatjuk a vizsgálatot, és arra kérünk minden pácienst, aki hasonlóan járt, jelezze nekünk. A kollégákat pedig arra kérjük, hogy ne hagyják figyelmen kívül a használati utasítást. Minden eltérés a használati utasítástól tragédiához vezethet” – fejtette ki az egészségügyi tárca vezetője.

A délutáni órákban a fővárosi rendőrség közleményben jelentette be, hogy az új információk birtokában ők is kiterjesztik a vizsgálatot gondatlanságból elkövetett testi sértésre is. (Mediafax)