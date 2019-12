Zsóri Dániel Simonyifalva díszpolgára

December 22-én, vasárnap 15 órától nem mindennapi eseményre került sor a simonyifalvi kultúrotthonban, ahol a nagy számú közönséget, illetve a vendégeket és a hozzátartozókat Szabó Mihály aradi tanácsos Tőzmiske Község Tanácsa nevében két nyelven köszöntötte. Abból az alkalomból, hogy Simonyifalva Díszpolgára kitüntetést adományozzák a falu szülöttének, Zsóri Dánielnek, aki első magyarként, illetve román állampolgárként nyerte el a Puskás Ferenc Díjat az emlékezetes ollózott technikával rúgott góljával a Ferencváros kapujába.

A román és a magyar himnusz felcsendülését követően Haász Tibor tőzmiskei polgármester köszöntötte az egybegyűlteket a rendkívüli eseményen, ami ritkán adódik nem csupán egy kis közösség, hanem a magyar és a román nemzet életében is. Köszöntötte Zsóri Dániel fiatalembert, akiről az esemény szól; Faragó Péter RMDSZ megyei elnököt, parlamenti képviselőt; Tőzmiske Község alpolgármesterét, Teodor Parascát, Nagy Zsolt községi jegyzőt és Szabó Andrást, az Arad Megyei Labdarúgó Egyesület alelnökét. A továbbiakban röviden ismertette Zsóri Dániel fiatalember világra szóló tettét, amivel történelmet írt, ugyanis a debreceni futballcsapat tagjaként szenzációs gólt rúgott a Ferencváros kapujába. Kiváló teljesítményével elnyerte a Puskás Ferenc Díjat, amiért Tőzmiske Község Tanácsa a Simonyifalva Díszpolgára címet adományozza neki. Miután mindenkinek áldott karácsonyt, boldog újévet, illetve minden résztvevőnek kellemes együttlétet kívánt, átadta a szót Nagy Zsolt községi jegyzőnek, aki románul, majd magyarul is felolvasta a Díszpolgár Cím adományozásáról szóló tanácsi határozatot. Ezt követően Haász Tibor polgármester románul, illetve magyarul gratulált a fiatalembernek, aki tettével beírta magát a s sporttörténelembe. Zárszavaiban azt kérte a községnek, benne Simonyifalvának, hogy még számos, a maihoz hasonló emlékezetes eseményre legyen alkalma. A továbbiakban Szabó Mihály felolvasta Zsóri Dániel laudációját. Ebben a 2000. október 14-én Nagyváradon született, de mindig is Simonyifalván élt fiatalemberről, Daniról már gyermekkorában látszott, hogy benne „valami mozog”. Éppen ezért 11 éves korában a szülei a békéscsabai futballklub korosztályos gyermekcsapatába íratták, hogy ott edződjön, csiszolódjon kiváló futballistává. A debreceniek U 19-es és tartalék-csapatában 2018 őszén összesen 44 gólt szerzett. 2019. február 16-án a Ferencváros elleni góllal mutatkozott be a felnőtt bajnokságban, a 81. percben csereként beállva, a 93. percben 15 méterről ollózva rúgta a szenzációs gólt. Három nap múlva a DVSC-ben első alkalommal kapott lehetőséget kezdő játékosként. Első élvonalbeli idényében 13 alkalommal játszott a felnőtt csapatban. Közben több klub érdeklődését is felkeltette, a Fehérvár csapatánál próbajátékosként is járt, végül azonban maradt Debrecenben. A 2019. februárjában a Ferencvárosnak lőtt gólját választották az év legszebb góljának a Magyar Labdarúgó Szövetség díjátadó gáláján. A magyar labdarúgás történetében első magyar játékosként jelölték a Puskás Ferenc Díjra, amit a milánói Scalában tartott FIFA díjátadó gáláján át is vehetett. Aki Danit ismeri, tudja, milyen szenvedélyes a pályán és az életben egyaránt. Edzői szerint jó irányban halad a karrier útján, megfogadja a tanácsokat, tisztelettudó, jellemes fiatalember, aki még nagyon sokra viheti.

Ezt követően Haász Tibor polgármester átadta a díszpolgári oklevelet és a vele járó plakettet, majd Dani jelen lévő édesanyjának is egy csokor virággal kedveskedett. A kitüntetettnek gratulált Csernus Gábor, a simonyifalvi futbalcsapat kapitánya is.

Az ünnepelt, Zsóri Dániel meghatódva mondott köszönetet elsősorban a szüleinek, egész családjának, de a helybeli futballcsapat vezetőinek, tagjainak is, akik gyermekkorában megszerettették vele a labdarúgást, sokat tanulhatott tőlük. Amint hozzáfűzte, minden karrierben vannak csúcspontok, de mélypontok is, ezért van nagy szükség a családra, a barátokra. Szerencsésnek érzi magát, amiért Simonyifalván nőtt fel, mert ide mindig jóleső érzés hazajönni, a hétköznapokban innen erőt merítve, sokkal könnyebben fel lehet venni a harcot a komoly megmérettetések során. Amint Faragó Péter parlamenti képviselő, RMDSZ Arad megyei elnök kifejtette, Zsóri Dániel mindig példakép lesz nem csak Simonyifalván, de az egész megyében, a Kárpát-medencében, sőt az egész világon is, ami minden magyart büszkeséggel tölthet el. Ehhez kívánt neki további kitartást, állhatatosságot és sok sikert. Ugyanakkor a simonyifalvi, de az Arad megyei magyaroknak is Zsóri Dániel világsikere kapcsán sok önbizalmat, tartást és boldog új évet kívánt.

Házigazdaként Haász Tibor polgármester minden résztvevőt a helyszínen adott, igen gazdag és finom ételekkel, italokkal szolgáló állófogadásra hívott.