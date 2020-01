A vérközpontoknak hét végén is nyitva kellene tartaniuk

A vérközpontoknak hét végén is nyitva kellene tartaniuk – jelentette ki hétfőn Victor Costache egészségügyi miniszter a parlamentben, Az országos transzfúziós rendszer átszervezése: a belföldi valóság és az európai szabványok című konferencián. „Azt szeretném, hogy más európai országokhoz hasonlóan, a hétvégeken is dolgozzunk. Ha a kórházak tudnak működni, a vérközpontok is nyitva tarthatnak” – hangoztatta Costache. A tárcavezető azt kérte az országos hematológiai intézet vezetőjétől, Amalia Şerbantól, hogy sürgősen állítson össze egy akciótervet a vérközpontok modernizálására.