Argentin labdarúgót igazolt a Ferencváros

A magyar élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban (OTP Bank Liga) éllovas Ferencváros másfél évre, opciós joggal kölcsönvette az argentin élvonalbeli Lanús fiatal játékosát, Gaston Lódicót. A 21 esztendős, nagy munkabírású futballista elsősorban a középpályán lehet erőssége a Ferencvárosnak. Lódico az argentin első osztály jelenlegi harmadikját hagyta el a Fradi hívására.

Gaston Lódico 1998. május 28-án született a Buenos Aires tartományban található Avellaneda kikötővárosban. Először a 18-szoros argentin bajnok és 1-szeres Libertadores Kupa-győztes Racingnál kezdett futballozni, de tízéves korától már a Lanúsnál szerepelhetett, amelyet most elhagyott a Ferencváros kedvéért - számolt be a Fradi.hu.

A Lanús közelmúltja igen fényes, 2016-ban megnyerte az argentin bajnokságot és az Argentin Szuperkupát is, egy évvel később pedig döntőt játszott a Libertadores-kupában (Dél-Amerika legnagyobb sorozatában). Lódico nem sokkal később, a 2017/18-as szezonban mutatkozott be a Lanúsnál az első osztályban, első szezonjában 14 bajnokin szerepelt, egy gólt és egy gólpasszt jegyzett. De volt két-két meccse az Argentin Kupában és a Copa Sudamericanában is (ez utóbbi Dél-Amerika második legnagyobb presztízsű nemzetközi sorozata).

Az előző szezonban is 14-szer szerepelt az argentin élvonalban, amelyet a Lanús a 11. helyen zárt (a pontvadászat 26 csapatos, de mindenki csak egyszer játszik mindenkivel), ezzel újra kvalifikálta magát a csapat a Copa Sudamericanába.

A fiatal, tehetséges futballistának idén négy meccse volt eddig a Lanúsban, amely remekel és a harmadik helyen áll a tabellán. Lódico csereként pályára lépett a Boca Juniors elleni rangadón is, amelyen az ellenfélnél olyan játékosok szerepeltek, mint a Benficával 3-szoros portugál bajnok Lisandro López, az Atlético Madriddal két El-t nyerő Eduardo Salvio vagy a korábbi Lazio-sztár, Mauro Zárate.

Az egyik, a legtehetségesebb fiatal labdarúgókkal foglalkozó honlap így hívta fel rá a figyelmet a tavalyi szezon előtt: „Nagy munkabírású, technikás középpályás jó labdakezeléssel, aki lenyűgöző, 85,8%-os pontossággal passzolt első szezonjában, és nagyszerűen érkeznek a pontrúgásai is.” (origo.hu)