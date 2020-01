Dacian Cioloș és Cseh Katalin is felkerült a Politico EP-képviselőket bemutató listájára

A Politico magazin európai kiadása összeállította azoknak az európai parlamenti (EP) képviselőknek a húszas listáját, akik még az idén jelentős befolyásra tehetnek szert az uniós politikai hadszíntéren. A listán helyet kapott Dacian Cioloș román EP-képviselő is, aki már jelenleg is megkerülhetetlen politikusnak számít az EU-ban, hiszen ő vezeti az Újítsuk meg Európát (Renew Europe) frakciót, ami a harmadik legtöbb mandátumot tudhatja magáénak az EP-ben. A listán továbbá helyet kapott Cseh Katalin, aki a magyarországi Momentum színeiben nyert EP-mandátumot és szintén az Újítsuk meg Európát frakcióban foglal helyet, ahol az egyik alelnöki tisztséget is betölti. A Politico szerint az Európai Parlament jelenleg fiatalabb, változatosabb és megosztottabb, mint valaha, a listára felkerült személyek pedig az elkövetkezőkben jelentős szerepet fognak betölteni az olyan kérdések előremozdításában is, mint az éghajlatváltozás, a mesterséges intelligencia és az iparpolitika.