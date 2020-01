Év közepéig digitalizálnák az ANAF-ot

Florin Cîțu pénzügyminiszter kedd este bejelentette, az idei év közepéig szeretné megvalósítani az Országos Adóhatóság (ANAF) digitalizálását, a folyamat nyomán pedig 2150 poszt fog megszűnni, amelyek közül 150 vezetőségi tisztség. „Az ANAF átszervezése azt is jelenti, hogy felszámolunk 150 vezetőségi tisztséget és nagyjából 2000 posztot az adóhatóság struktúrájából. A csalásellenes ügyosztály a pénzügyi felügyelet alá kerül, tehát három alelnök a négy helyett. Szó van még a vámhivatalról, ott is változások lesznek, meg kell találnunk az optimális megoldást, de már elkezdtük. Egyrészt megtakarításokat akarok, mivel az ANAF digitalizálása után már nem lesz szükség ekkora személyzetre. Ha nem visszük a CSAT elé (a digitalizálást – szerk. megj.), akkor legalább egy évet tartana. Én az év közepéig akarom” – mondta a pénzügyi tárca vezetője a Realitatea Plus műsorában. Hozzátette: az első lépés az online pénztárgépek összekapcsolása az ANAF rendszerével. Cîțu úgy látja, hogy Románia „Európa szégyene” a költségvetési bevételek behajtása terén. Ismételten leszögezte ugyanakkor, hogy az adócsalás nemzetbiztonsági probléma.