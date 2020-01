Fehér Ház: Az elnök szorosan figyelemmel követi az iráni légicsapás fejleményeit

Donald Trump amerikai elnök szorosan figyelemmel követi az amerikai erők két iraki bázisa ellen végrehajtott iráni légicsapás fejleményeit – tudatta kedd esti közleményében Stephanie Grisham, a Fehér Ház szóvivője. Az elnök néhány órával később megnyugtató bejegyzést tett közzé a Twitter közösségi portálon.

A Pentagon szerint Irán több mint egy tucat ballisztikus rakétát lőtt ki, és nem is egy, hanem két iraki támaszpontra. Az Ain al-Aszad bázison és az erbíli támaszponton is vannak amerikai katonák. Az első amerikai sajtójelentések szerint a támadásoknak iraki katonák estek áldozatul, de egyelőre nem tudni, hogy vannak-e köztük halálos áldozatok is. Amerikai áldozatokról egyelőre nem érkeztek hírek. Mike Pence amerikai alelnök hivatala közleményben tájékoztatta a fejleményekről a szenátus vezető politikusait. Közben kedden éjjel a Fehér Házba érkezett Mike Pompeo védelmi miniszter és Mark Esper, a védelmi tárca irányítója. Esper korábban telefonon egyeztetett Ádil Abdul Mahdi iraki ügyvivő kormányfővel.

Donald Trump – nem sokkal a Pompeóval és Esperrel tartott tanácskozása után – a Twitteren azt írta: „Minden rendben van! Iránból két iraki katonai támaszpontra lőttek rakétákat. Jelenleg a sebesültek és a károk számbavétele tart. Nekünk van a legerősebb és legjobban felszerelt hadseregünk a világon”. Majd hozzátette, hogy szerdán reggel nyilatkozatot tesz.

Kedden éjjel megerősítették a Fehér Ház körüli biztonsági intézkedéseket. A Fehér Házhoz vezető ellenőrző pontoknál mesterlövészek állnak.

Az amerikai diplomácia irányítója arra figyelmeztette a diplomatákat, hogy bármilyen kapcsolattartás iráni ellenzéki csoporttal kontraproduktív lehet, azaz a kívánttal ellentétes hatást válthat ki.